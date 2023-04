Startupy v Česku volají po změně. Legislativa neumožňuje lákat lidi na akcie

V amerických médiích se už od začátku nového tisíciletí objevují pohádkové příběhy. Například o marketingovém asistentovi, který nosil svému šéfovi obleky do čistírny a jeho práce v mladičké firmě Microsoft ho neuvěřitelně vytáčela. Avšak jako každý zaměstnanec Microsoftu měl i on nárok na zaměstnanecké akcie firmy. Díky tomu se stal milionářem a už ve 38 letech mohl odejít do důchodu.