Startupy i investoři jsou opatrní. S kartami zamíchala umělá inteligence

Investoři se při cílení na startupy zaměřovali především na oblast umělé inteligence, fintechy nebo technologie ve zdravotnictví. Lákalo je také vzdělávání, e-commerce nebo marketing. Menší oblibě se těšila oblast zábavy a her (12,6 procenta), živé vědy (17,2 procent) nebo potraviny (18,4 procenta).

Třináct procent investorů uskutečnilo v loňském roce svou první investici. Průměrný andělský investor v Česku má zainvestováno v osmi startupech. V průměru loni investoři uskutečnili 2,6 investice na hlavu.

Investiční apetit pro letošek je u 37,9 procenta investorů stejný jako loni, přes dvacet procent neví, 16 procent chce výrazně navýšit své investice do rizikového kapitálu. 12,6 procenta má investice v plánu, ale méně než loni, stejné procento nebude investovat vůbec.

Startupy byly nadhodnocené

I na oblast startupů mají velký vliv makroekonomické faktory, jako je rychlá inflace nebo poklesy na burzách. Investorům ale situace plná nejistoty pomáhá urychlit diskuse se zakladateli startupů, jejich očekávání jsou totiž o něco realističtější než dřív. V uplynulých letech totiž byl podle investorů startupový trh přehřátý, nyní tak oblast prochází cestou k realističtějším číslům.

Vlivem klesajících valuací startupů tak na trhu nyní panuje oboustranné vyčkávání. Financování se také v současnosti děje mnohem častěji skrze úvěry než přímou investici.

Celkově je tak na trhu citelný útlum a nejistota. Investoři také upozornili, že svůj vliv hraje i příchod ChatGPT. Umělá inteligence je sice oblast, do které investoři rádi své peníze pošlou, otázka ale je, kolik startupů, které se na vývoji v oblasti umělé inteligence zaměřují, může snadno nahradit právě ChatGPT. Přesto by to ale nemělo znamenat to, že by počet startupů zaměřených na umělou inteligenci klesl, nároky na ně ale možná budou vyšší.

Pád Silicon Valley Bank, přezdívané také „matka startupů“, ale podle zástupců startupových investorů českou scénu neovlivnil vůbec. „Za problémy banky vůbec nemohly startupy, banka nezkrachovala kvůli tomu, že do těchto firem investovala, ale pokazila management, investovali do cenných papírů s fixním úrokem, na tom prodělali. Startupy měly problém, protože u nich měly peníze, za jejich potíži tak stojí banka, ne naopak,“ vysvětlil Petr Šíma, partner Depo Ventures.

Americké startupy už se podle Šímy s pádem banky také vyrovnaly. Své peníze mají zpět, musí teď ale najít náhradu za padlou banku, která startupům vyhovovala díky své pružnosti.

České startupy mají v cizině zvuk

„Česko silně zaostává za americkým trhem, kde jsou investice do startupů mnohem častější. Technologie jsou něco, do čeho musíme globálně investovat. Investiční konzervatismus máme v genech,“ apeloval Šíma.

I přesto ale podle něj má česká startupová scéna velmi dobré jméno v zahraničí. „Když se srovnáme s Lotyšskem či Bulharskem, tak ano, tyto země mají své hvězdy, ale nemají tak rozvinutý ekosystém,“ vysvětlil.

Podle něj by se tuzemské startupy měly zaměřit na lepší komunikaci se zákazníky, která vede ke zkvalitnění samotného produktu, a na jeho prodej.

„Na prodejních schopnostech musíme pracovat. Přísloví, které říká, že kvalita prodává sama, je nesmysl. Je potřeba umět prodávat,“ zdůraznil Šíma s tím, že v Česku není dost kvalitních lidí, kteří by prodej skutečně uměli.