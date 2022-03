Rodí se nové zaměstnanecké benefity. S jakými novinkami firmy bodují?

Pandemie nezastavila rozšiřování zaměstnaneckých benefitů. Trh práce je stále velmi konkurenční a firmám nezbývá než si lidi předcházet právě i různými benefity. Jdou na to ale jinak než dříve, místo kvantity se zaměřují na to, co lidé opravdu chtějí a využívají. Vznikají tak zcela nové i netradiční benefity. Jaký je aktuální trend na trhu práce?