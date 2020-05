Poslanecká sněmovna bleskově schválila vznik online finančního úřadu

Pro schválení předlohy ve středu hlasovalo 159 ze 161 přítomných poslanců. Proti nebyl žádný z nich. Předlohu tak dostane k projednání Senát.



Ministryně financí Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně řekla, že nový návrh zákona ministerstvo předem diskutovalo se zástupci opozičních stran i v Senátu. Dohodnuté změny proti dřívějšku podle ní udělaly z návrhu nekonfliktní předlohu.



Jan Skopeček z opoziční ODS zhodnotil návrh tak, že je to po dlouhé době ze strany vády a ministryně financí zákon, který nijak nekomplikuje podnikatelům život. To je podle něj světlá výjimka. Miroslav Kalousek z

TOP 09 poznamenal, že kdyby byla taková vůle ke kompromisu, s jakou nyní ministerstvo přistoupilo k návrhu, mohla mohlo být vše už schváleno.

Hlavním cílem novely je vytvořit podmínky pro vznik portálu MOJE daně. Portál umožní vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem přes internet. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Schillerová projekt označuje za vlajkovou loď ministerstva financí.

Podle původního návrhu, který ztroskotal při opakovaném hlasování ve Sněmovně, se měla lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty prodloužit z nynějších 30 na 45 dní. Tato lhůta sice zůstane zachovaná, ale nesporné části nadměrného odpočtu bude finanční správa vracet až po zahájení kontroly.

I tak to ale může být u nesporných částek dříve, než uplyne 30 dnů. Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH nakoupil.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky.

Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procent. Nyní vycházejí na 16 procent, nově by to mělo být deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na tisíc korun.