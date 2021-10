Po Bohemia Energy mohou následovat další, není ale důvod k panice, říká expert

Bohemia Energy ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. Můžete objasnit, proč se tak stalo?

Přesné příčiny samozřejmě musí objasnit zástupci Bohemia Energy. Nicméně obecně platí, že dodavatelé, kteří zanedbají risk management, se dostávají do velkých problémů v případě rychle rostoucích burzovních cen.

Bohemia Energy zřejmě spekulovala, že energie pro nové zákazníky, které v průběhu roku společnost stále nabírala, dokoupí za pozdější výhodné ceny. Nicméně naopak burza stále rostla a rozdíl mezi závazky, to znamená mezi uzavřenými smlouvami - dodat za ještě poměrně příznivé staré ceny - a nákupními cenami, za které musí obchodníci nakupovat na burze, se neustále zvětšoval. A vyústilo to do zřejmě neřešitelné situace, kterou se celá skupina rozhodla řešit ukončením činnosti.

Dá se čekat, že budou nastávat i podobné případy? Bude se trh takhle čistit?

Nelze to vyloučit. Nicméně další podobný případ se nebude rovnat svým dosahem tomuto případu. Nejde jen o Bohemia Energy, ale i o další majetkově provázané společnosti, jako je Comfort Energy, E Energie nebo Energie ČS. Dodavatelských firem byla celá řada a dohromady se to blíží jednomu milionu odběrných míst. Je to opravdu otřes na trhu, se kterým nemáme zkušenosti, a zatěžkávací zkoušku podstoupí takzvaní dodavatelé poslední instance, kteří jsou určeni legislativně.

Jde o tradiční dodavatele, jako ČEZ, E.ON, Pražská energetika nebo Innogy. Ti přebírají závazek zajistit elektřinu a plyn pro domácnosti a tento závazek platí šest měsíců. Během té doby budou mít spotřebitelé čas se rozmyslet, zda chtějí zůstat u dodavatele poslední instance, který jim nabídne standardní ceny, nebo dodavatele změnit. Bohužel dá se očekávat, že v obou dvou případech budou nové ceníky podstatně vyšší než na co byli doposud zvyklí.

Mají být lidé nervózní?

Jak jsem řekl, i když neudělají vůbec nic, o dodávku elektřiny a plynu nepřijdou. Dostanou příslušné oznámení, že závazek dodávky přebírá dodavatel poslední instance.

V hodně případech zřejmě uzavřou smlouvu s dodavatelem poslední instance, vyberou si některý z produktů a stanou se jeho řádnými zákazníky, anebo můžou pochopitelně využít libovolné nabídky na trhu. I když jsou vysoké ceny, pořád se dá z čeho vybírat. Je fakt, že všichni dodavatelé musí ceny zvyšovat, ale i tak se to liší, a mezi nejlepší a nejhorší nabídkou je vždy podstatný rozdíl.

Jaké bude mít dnešní oznámení o konci dodávek dopady?

Bohužel lze očekávat náraz na zákaznická centra všech zbývajících fungujících dodavatelů. Lze počítat i s určitou přetížeností call center, s přetížeností pracovníků právě vesměs těch dodavatelů poslední instance, ale i jiných fungujících obchodníků, můžou se protahovat lhůty, protože na nápor několik set tisíc klientů hledajících novou dodávku nikdo není připraven.