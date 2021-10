Klientům Bohemia Energy vzrostou ceny až násobně, tvrdí expert v Rozstřelu

Jiří Gavor také připomněl, že za pádem největšího alternativního dodavatele na českém trhu stojí zanedbané řízení rizik. „Firma zjevně uzavírala nové smlouvy, aniž by se zajistila a v předstihu nakoupila dostatek energie pro své klienty,“ shrnul.

„Když trh klesá a ceny jdou dolů, může být tato taktika výnosná a generovat dodatečný zisk. Nicméně v tomto roce je situace přesně opačná, burzy jsou rekordní a Bohemia Energy se dostala do situace, že dokupovala za vyšší cenu, než slíbila prodat.“

Tento postup by se mohl v budoucnu vymstít ještě i dalším menším dodavatelům, přesto nelze podle Gavora automaticky dělit trh na malé rizikové a bezpečné velké společnosti. „Případ Bohemia Energy je ukázka toho, že nelze trh rozdělovat na velké a malé dodavatele. Většinou to tak bývá, že velká firma má velké finanční zázemí a když je nějaký mimořádný výpadek v cash flow, má větší možnosti to přežít. Ale když je zásadní chyba v obchodní strategii, tak to ani velká firma nemusí ustát,“ řekl.

Celý Rozstřel v podcastu:

Přesto šéf Asociace nezávislých dodavatelů věří, že se případné další krachy už budou týkat jen firem, které obsluhují tisíce, maximálně desítky tisíc klientů.

Domácnosti, které byly klienty Bohemia Energy, jsou v následujících šesti měsících chráněny českou legislativou a automatickým přechodem k tzv. dodavateli poslední instance. Nové ceníky v tomto nouzovém režimu pro ně ovšem budou násobně vyšší. Podle orientačních propočtů je možné, že kdo se dosud vešel například do dvou tisíc za elektřinu měsíčně, zaplatí nově tři až čtyři tisíce korun. „Je to nákladný záchranný model, proto bych radil, aby domácnosti nenechávaly vše na poslední chvíli oné šestiměsíční lhůty,“ doporučuje Gavor.

Na druhou stranu uspěchaná rozhodnutí také nejsou na místě. „Určitě je dobré se rozhlížet, lidé nemusí být zase pod takovým tlakem. Jestli vyklouznou z dodávek poslední instance za týden nebo dva, to nehraje roli, jeden týden dodávek byť za vysoké ceny nikoho nezruinuje,“ říká.

Pokud by si však někdo ani po 6 měsících novou regulérní smlouvu nevyřídil, skončí v problémech. „Dostane se do neoprávněného odběru, přijde mu varování a pakliže ani poté nic neučiní, přijde pracovník společnosti a odmontuje mu elektroměr,“ varuje expert.

Jisté to není, ale je teoreticky možné, že kdo s vyřízením nové smlouvy chvíli počká, může dosáhnout na lepší ceny, pokud ovšem tou dobou budou na burze klesat. „Cena se chová chaoticky a rychle se mění, ještě minulý týden se pohybovala na absolutním rekordu a v tomto týdnu se zdá, že dochází k uklidnění situace. Může se stát, že půjdou dolů, ovšem burza se neřídí českou poptávkou a nabídkou, tam hraje prim trh německý,“ vysvětluje Gavor.

Vývoj velkoobchodních cen ovšem nemůže ovlivnit ani stát a proto podle něj není ani příliš možné ceny pro klienty Bohemia Energy v současnosti nijak zastropovat. „Lze ale sáhnout do daní, jde třeba o snížení DPH, i když ne nutně až na nulu, to je už trochu na hraně, ale i přesun do snížené sazby by výrazně pomohl. A samozřejmě, co může vláda udělat hned je prominutí příspěvku na obnovitelné zdroje, to je těch zhruba 1500 korun,“ vypočítává Gavor možnosti, jak by mohl pomoci stát.

Připomněl také, že vrácení licence firmu Bohemia Energy nijak nezbavuje finančních závazků, například při vracení přeplatků klientům. „Každý odběratel, který má přeplatek, je jejím věřitelem. A bude velká neznámá, jak se k tomu Bohemia Energy postaví. Jestli je její finanční situace opravdu zoufalá, tak se tito odběratelé mohou dostat do nezáviděníhodné situace věřitelů. Ti mohou sice peníze vymáhat v insolvenčním řízení, nicméně asi nikoho nebaví čekat dva tři roky, než správce konkurzní podstaty takové závazky vypořádá. Doufejme, že takových případů bude málo, jestli vůbec,“ uzavřel Jiří Gavor.