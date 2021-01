Hospody už propouštějí i profesionály, návrat bude těžký, říká restauratér

Bylo by pro restaurace výhodné kdyby stejně jako hotely ve 4. stupni mohly mít otevřeno - podmínkou pro zákazníka by byl negativní antigenní či PCR test?

Neumím si to moc v praxi představit. Pro restaurace by to znamenalo, že přejímají zodpovědnost za to, že každého zákazníka nejprve zkontrolují. Další otázkou je, jak starý by ten test měl být? Umíte si představit, že by lidé chodili na testy čtyřikrát do měsíce, aby mohli na pivo? V tuto chvíli, kdy je situace jaká je, je zřejmě možné zkusit cokoli, takže proč ne, ale že by to mělo mít nějaký velký efekt, si neumím představit.

Co podle Vás čeká restaurace podle nové tabulky PES? Pomůže vůbec nějak jeho změna restauracím?

Reálná změna podle nové tabulky bude pro restaurace až od 2. stupně, který je opravdu v nedohlednu. Možnost obsazení kapacity ze 30 % ve třetím stupni je přesně na hraně rentability, kdy se spoustě provozovatelů ještě nevyplatí alokovat personál na obsluhu „placu“.

Jak dlouho mohou tuhle situaci a uzavření podle Vás ještě restaurace vydržet?

Nejde o to, jak dlouho to přežijí, ale o to, jak dlouho se z toho budou sbírat. Úplné zavření je pro spoustu provozovatelů až naprosto krajní řešení, které budou oddalovat, jak jen to půjde, a to i s pomocí dotací a kompenzací. Horší ale je, že jsou nuceni propustit zaškolený personál. Do teď propouštěli méně kvalifikované zaměstnance a brigádníky, ale nyní přichází na řadu už i kmenoví zaměstnanci, jejichž výplaty majitelé dotovali, aby o ně nepřišli. Dát zpátky do kupy tým lidí, který bude fungovat a restauraci znovu „nakopnout“, bude velmi těžké.

Snažili jste se nějak dohodnout s vládou či MZ, že situace pro Vás již není udržitelná?

Jelikož dodáváme systém převážně pro provozy, které se zaměřují na rozvoz jídel, nebylo potřeba se na stát v tomto obracet. Jsou tu jiní, kteří potřebují pomoc více než my. Smutné ale je, že s restauratéry nikdo adekvátně nekomunikuje a většina opravdu neví, na co se má připravit.

Dokáží vůbec výdejní okénka pokrýt náklady restaurací?

Jednoduše? Ne. Je to jen nástroj, jak neztratit kontakt se zákazníkem a dát možnost personálu pracovat. Tímto se nepokryjí ani základní provozní náklady. Je dost restaurací, které toto velmi rychle pochopily a hledají způsob jak efektivně rozvážet. A právě těm se snažíme ve speedlu pomoct. Ať už si vozí sami, nebo využijí napojení na Liftago a další služby, které jim dokážeme zařídit.