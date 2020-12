Vláda z nás udělala obětního beránka, je to pokus-omyl, tvrdí restauratér

„Je to tak trošku jízda brzda, plyn, brzda, plyn, až se z toho všem ve voze dělá zle a nezbývá nám nic jiného než polykat kinedryl,“ komentoval vládní protiepidemická nařízení Václav Vojíř, majitel několika restaurací a podniků v Praze.



Někteří restauratéři se rozhodli v rámci rebelie nezavřít v nově nařízených 20 hodin večer. Vojíř řekl, že on sám se k tomuto neuchýlí, naprosto však tyto provozovatele chápe. „Já bych to shrnul jednoduše tím, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy,“komentuje rebelii, ke kteří se někteří jeho kolegové z oboru chystají uchýlit.

Situace je podle něj pro restauratéry těžká především proto, že nemůžou spoléhat na to, co bude zítra. „Nemáme žádnou perspektivu. Na jaře jsme byli vedeni k tomu, abychom rozpustili do našeho podnikání vatu, o které byla neustále řeč, úspory, které jako podnikatelé musíme mít, a rezervu. Tak jsme to udělali, protože nám stát nijak nepomohl. Pomohl našim zaměstnancům, do jisté míry pomohl pronájemcům prostor, aby nebyl úplný chaos na trhu. Ale nám jako podnikatelům nepomohl nijak,“ vysvětlil v CNN Prima NEWS.



Slabina podnikatelů v gastronomii tkví podle něj i v tom, že jsou velmi málo organizovaní. „Trpíme tím, že nejsme řádně organizováni a sdruženi, což je možná odpověď na otázku, proč zrovna pohostinství je takhle šikanováno,“ řekl.



Vojíř je k vývoji situace skeptický. Pro některé provozy by podle něj bylo ekonomičtější, kdyby již na jaře skončily. Velmi silná je i míra demotivace zaměstnanců v gastronomii.



Vláda má obětního beránka

„Vláda si vybírá obětního beránka, tak trochu koriguje dav tím, že omezuje konzumaci alkoholu,“ tvrdí. Navíc podle něj neexistují žádné studie, které



by dokázaly, že gastronomie je viníkem zhoršování pandemických čísel. Když už vláda omezuje provozy, měla by i sanovat.

„Když vláda řekne: necháme zavřeno, pak musí přijít to bé a musí říct: ale my vás náležitě odškodníme,“ uvedl.



Sice se najdou hříšníci, kteří opatření porušují, neměl by za ně však trpět celý obor, míní Vojíř. „Pokud jsou hříšníci, ať to řeší složky policie s ním. Když se rozjedou hospody a někdo po té dálnici jede rychleji, neznamená to, že dálnici zavřeme nebo že sebereme řidičák všem řidičům,“ dodal s tím, že hříšníků je pouze minimum.

Aby česká vláda alespoň trochu ulevila restauratérům, měla by se podle Vojíře inspirovat v Německu či Rakousku. „Alfa a omega celé věci je to, že německý nebo rakouský stát sanuje 75 nebo 80 procenty obratu předchozího roku provozovny. A ty provozovny nebo provozovatelé, zaměstnanci nebo jejich subdodavatelé od prvního dne vědí, že to vláda plnohodnotně řeší a nemusí mít o nic strach,“ řekl.