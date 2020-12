Ze zavřených hospod se lidi přesunou na soukromé párty, varuje restauratér

I přesto, že po osmé hodině večerní již musí být všechny restaurace zavřené, některé z nich ve středu na protest fungovaly dál. Sám Kastner však uvedl, že jeho restaurace zavřely včas podle v hodinu, jakou nařídila vláda. „Ta rebelie má přeci jenom nějaké svoje právní konsekvence a my je nyní analyzujeme,“ uvedl Luboš Kastner s tím, že veškeré kroky musí nejdříve dvakrát zvážit

Všechny účastníky zapojené do protestu však plně chápe. Restauratéři jsou podle jeho slov už v zoufalé situaci. Vláda si podle něj zvolila právě je jako viníka současného stavu, a to s minimálním odškodněním. „Ovlivňuje tím tisíce gastronomů, podnikatelů, ale zejména jejich zaměstnance a jejich rodiny,“ doplnil Kastner.

Restaurační zařízení jsou podle slov Kastnera mediálně atraktivní. „Když se podíváme na data, tak my jsme nikdy, to znamená jaře, během léta, ani během podzimu, v těch datech nesvítili jako významné ohnisko nákazy. A proto je ta frustrace. Vláda si vybrala nás a omezuje v současné chvíli jenom nás,“ doplnil spolumajitel sítě Hospodska s tím, že sám cítí, že problém s pandemií se rozhodně netýká pouze restaurací.

Problémy totiž spatřuje i v jiných oblastech. „Vidím to dennodenně, když jedu autem. Třeba v nákupních centrech. Není kde zaparkovat, košíky se na sebe tlačí, jsou fronty v supermarketech,“ uvedl.

Lidé se budou scházet stále

Uzavření restaurací již ve dvacet hodin podle něj nic nevyřeší. „Je naivní si myslet, že se lidé nebudou scházet. Vznikají soukromé párty a tam vláda absolutně nedohlédne a problém jenom naroste. A budeme opět za to pranýřováni my a budeme znovu na stránkách novin,“ řekl.

Krize postihla ten nejtradičnější formát v Česku, a to klasické hospody, které podle Kastnera udržují sociální život, a to jak ve městech, tak i na vesnicích. Relativně dobře krizí prochází bistra, fastfoody či samotní rozvozci jídel.

Nad vodou drží hospody a restaurace jednotliví zákazníci. „U individuálních hostů vnímáme stejnou nebo vyšší útratu.Trpíme však tím, že se nám absolutně vymazala útrata firemní klientely. V této době byly četné večírky, firemní oslavy, a tam je to nula. Takže v celkovém objemu je to menší tržba pro nás, bohužel,“ zmínil Kastner.

Vznikají soukromé párty a tam vláda absolutně nedohlédne a problém jenom naroste. Luboš Kastner restauratér

Chování hostů v současné době hodnotí Kastner pozitivně, i oni totiž cítí jisté obavy. „Nemáme opravdu četné excesy. Toto jsem konzultoval s mnoha gastronomy a nemůžeme si na hosta v tomto ohledu stěžovat,“ poznamenal. Kladně ohodnotil i práci policie. „Policie nám pomáhá, snaží se nás spíš podpořit, protože ví, že servírka, která váží padesát kilo, nemůže usměrnit statného muže s více kily. Chápou, že my nejsme policajti, ani dozorový orgán a ví, že vyřešení některých excesů nám trvá déle,“ dodal.

Spolumajitel sítě restaurací Hospodska se však i přes nelehkou dobu snaží na celou situaci dívat pozitivně. „Naučilo nás to, že nic není dané, nic není navěky, musíme se přizpůsobovat a společně s hosty hledat to, jak si užít nádherný moment sezení a konzumace a normálního lidského klábosení v hospodě, protože to je něco, co nás v tomto virtuálním světě plném různých pastí vrací zpátky na zem,“ uzavřel zástupce restauratérů.