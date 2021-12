Pražané už potřebují na nový byt 16 ročních platů, dostupnost bydlení klesá

Index dostupnosti bydlení developer sestavuje na základě průměrné ceny 70metrového bytu v pražské novostavbě, která je nyní 9 626 234 Kč. Dále pracuje s daty ministerstva práce a sociálních věcí, podle nichž je průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 50 556 Kč.

Zdroj: Central Group

Zatímco v prvním kvartálu letošního roku potřeboval Pražan na nový byt 14,9 ročních platů (pokud by veškerý výdělek vložil do bydlení), ve třetím čtvrtletí ukazatel poprvé stoupl na 15,9.

Po mírném vzestupu v loňském roce tak dostupnost bydlení v hlavním městě opět klesá. „Ve srovnání se sousedními metropolemi jsme na tom nejen nejhůře, ale ještě se od nich vzdalujeme,” uvedla výkonná ředitelka developera Michaela Tomášková. Obyvatelé Prahy totiž potřebují na nový byt zhruba dvojnásobek počtu ročních mezd než lidé ve Vídni či Varšavě.

Zdroj: Central Group

Byty v pražských novostavbách se nyní nabízejí za 137,5 tisíce korun za metr čtvereční, což představuje meziroční zdražení o více než pětinu. Skutečná prodejní cena je nyní v průměru 126,4 tisíce korun za metr, oproti loňsku je to o téměř 15 procent více. „V roce 2021 se prodá přes sedm tisíc nových bytů. Poptávku táhnou vysoké úspory domácností, obavy z vysoké inflace nebo hypotéky,” řekl předseda představenstva Central Groupu Dušan Kunovský.

Od dubna se zpřísní hypotéky

Řada lidí se podle něj snažila ukořistit výhodnou hypotéku ještě předtím, než Česká národní banka (ČNB) razantně zvedne úrokové sazby. ČNB je už letos zvedla o 2,5 procentního bodu a očekává se, že kvůli vysoké inflaci bude růst pokračovat. Od dubna se navíc zpříšní pravidla poskytování hypoték, většina lidí bude potřebovat úspory v hodnotě minimálně pětiny ceny nemovitosti. ČNB opět zavádí i maximální podíl splátky na měsíčním příjmu.

V Praze se letos povolilo 5952 bytů v bytových domech, což je nejvíc od roku 2007. Nabídka však zůstává nízká, v metropoli je nyní k prodeji 2750 nových bytů. Podle Kunovského potřebuje metropole stavět 10 tisíc bytů ročně. „To je absolutní minimum, aby se deficit neprohluboval. Do Prahy přichází 15 tisíc nových obyvatel ročně, plus je potřeba bytový fond obnovovat. Navíc část připravovaných bytů se do nabídky nedostane, odčerpají je společnosti a fondy na nájemné bydlení,” uvedl.

Řada korporací a investičních fondů se totiž v posledních letech v Praze pouští do investic do nájemného bydlení. V hlavním městě se nyní nachází v různých fázích přípravy téměř 130 tisíc bytů. Výstavbu však komplikují dlouhé povolovací procesy, k nimž se v posledních letech přidává nedostatek pracovníků ve stavebnictví nebo drahé materiály.

„Máme raketový růst cen vstupů, zdražují pozemky, energie, financování… Dochází k zásadnímu přehřátí stavebního trhu, se stavebími firmami se složitě vyjednává, obtížně se stanovují ceny a termíny,” popsal Kunovský.