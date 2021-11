ČNB zpřísní pravidla poskytování hypoték, bude potřeba pětina ceny nemovitosti

ČNB opět zavede i hranici maximálního možného zadlužení žadatele o hypotéku. Limit ukazatele DTI (Debt to Income), tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, bude od dubna 8,5.

Limit ukazatele DSTI (Debt Service to Income), tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude 45 procent. Limity DTI i DSTI centrální banka přestala loni aplikovat. Pro žadatele o hypotéku mladší 36 let budou podmínky mírnější.

Nové podmínky poskytování hypoték: Ukazatel Limit Limit pro žadatele do 36 let LTV 80 % 90 % DTI 8,5 9,5 DSTI 45 % 50 %

„Zavedení DTI a DSTI bude mít dopad na množství poskytnutých hypoték, protože velké množství žadatelů již nebude příjmově procházet. Oproti současnosti, kdy některé banky uplatňovaly DSTI 60 procent a některé dokonce i více, se jedná o velmi zásadní zpřísnění,“ komentoval poslední kroky ČNB konzultant společnosti 4fin Jiří Ušjak.

Oficiální opatření obecné povahy zveřejní ČNB v pátek. Nové limity budou platit od dubna 2022. „Chtěl bych apelovat na poskytovatele úvěrů, aby období do příštího dubna nezneužívali k překotnému poskytování úvěrů, které by tyto hranice nerespektovaly,“ uvedl Rusnok.

Třetí klíčový ukazatel LTV (Loan to Value) představuje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou zastavené nemovitosti. Dosud ČNB bankám doporučovala, aby tento poměr nepřesahoval u nových (a refinancovaných) hypoték 90 procent. „ČNB stanovuje limit maximální výše úvěru vůči hodnotě zástavy na 80 procent, kde se už dnes poskytuje valná většina hypoték. Ty, které toto nesplňovaly, pak byly výrazně dražší,“ řekl Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank.

Pro řešení specifických případů měly banky k dispozici objemovou výjimku pět procent ze všech poskytnutých hypoték (nových i refinancovaných), u nichž se dodržování LTV nezkoumalo. Tato výjimka bude u všech ukazatelů platit i od dubna 2022.

Závazné limity

„Bankovní sektor jako celek se v průběhu letošního roku při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům. Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů,“ upozornil Rusnok. Dodal, že cílem opatření je bránit nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru.

Je to poprvé, co centrální banka využila nových pravomocí, které jí dává letos schválená novela zákona o ČNB, která platí od 1. srpna. Dříve dávala ČNB bankám pouze doporučení, nyní může dodržování limitů i vymáhat, například hrozbou pokuty až do výše 10 milionů korun. Podle vyjádření zástupců ČNB to však zřejmě nutné nebude, stejně jako dříve hodlá centrální banka řešit případné odchylky od doporučení spíš dodatečnými kapitálovými požadavky na banky.

„Faktem je, že zhruba za posledních 12 měsíců se podíl rizikovějších úvěrů setrvale zvyšoval. Dá se to asi přičíst konkurenčnímu boji, poptávka po nemovitostech i hypotékách je velká, není to drama, ale není to ani zanedbatelné,“ uvedl v pondělí ředitel sekce finanční stability v ČNB Jan Frait.

Objem nových úvěrů bude podle Jiřího Rusnoka díky opatřením zhruba o desetinu nižší, než kdyby ČNB s žádným omezením nepřišla. „Podle našich kalkulací se hypoteční trh nijak dramaticky neomezí,“ řekl guvernér.

Vyšší kapitálové rezervy

Cílem opatření ČNB má být zajištění finanční stability v oblasti poskytování hypoték. Zákon to centrální bance ukládá od roku 2013, rizika ČNB posuzuje minimálně jednou za půl roku. Kromě poskytnutých hypoték přihlíží také k příjmům spotřebitelů, makroekonomickému vývoji a cenám nemovitostí v Česku.

„Nadhodnocení nemovitostí odhadujeme na 25 procent, u investičních bytů na 30 procent. Není normální, aby ceny nemovitostí rostly rychleji než příjmy, myslím, že už jsme na hraně, “ uvedl Rusnok ve čtvrtek.

Bankovní rada ČNB ve čtvrtek také rozhodla, že banky budou potřebovat na poskytování úvěrů vyšší rezervy. Od ledna 2023 se má zvýšit takzvaná sazba proticyklické kapitálové rezervy na dvě procenta. V srpnu ji ČNB zvýšila s platností od října 2022 na 1,5 procenta, předtím v květnu ji zvýšila s platností od července 2022 na jedno procento. Aktuálně je uplatňovaná sazba 0,5 procenta. Platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

„Tímto zvýšením sazby proticyklické kapitálové rezervy jsme se vrátili k jejímu nastavení před začátkem pandemie. Reagujeme tím na zjištění, že banky mají ve svých bilancích poměrně hodně úvěrů, které se časem mohou ukázat ztrátovými,“ řekl Rusnok.