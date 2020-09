Pošta na pobočkách upravuje otevírací dobu, rozjíždí „šoupací“ model

Pošta tomu interně říká „šoupací model“ nebo posuvná otevírací doba. „Během 48 hodin zákazník pošty najde pobočku otevřenou od 8 do 18 hodin,“ říká Miroslav Štěpán, ředitel pobočkové sítě. Pro zákazníka to má být přehledné a ­snadno zapamatovatelné. Dosud měla tato skupina pošt otevřeno různě, podle místních zvyklostí.

Ne všude se model setkává s pochopením. „Za chvilku si bude člověk muset vzít dovolenou, aby mohl dojít na poštu,“ píše na facebookovém profilu Města Jílové u­ Prahy tamní obyvatelka Monika Zachardová. Tamní pobočka už nebude mít pětkrát týdně do šesti, ale jen dvakrát. Dlužno dodat, že zároveň prodloužila sobotní otvíračku o dvě hodiny, do pravého poledne, a zkrátila polední pauzy z dvou hodin na jednu.

Podle Štěpána bude nová otvírací doba těchto poboček dostatečná – návštěvu pošty lidé zpravidla plánují a chodí tam 2krát až 3krát do měsíce. „Nelze ji srovnávat se spontánním nákupem v supermarketu s potravinami, kam chodí lidé obden a­ potřebují mít otevřeno ráno i večer,“ dodává.

Jak se mění otevírací doba pošty

Méně příznivou novinkou bude v­ některých místech zavedení jednotné polední pauzy od 12 do 13 hodin.

„Od 1. října, kdybychom si chtěli skočit na poštu během polední pauzy, máme smůlu. Nikdo se nás nezeptal, jestli budou nové hodiny našim občanům vyhovovat, nebo ne. Prostě přišel e-mail a hotovo,“ píše na obecním webu starosta středočeské 4,5tisícové Kamenice Pavel Čermák.

Pošta se obhajuje: „Všichni z úřadů a kanceláří si při cestě na oběd vyřídili i poštu a naši pracovníci si na oběd zajít nemohli, bylo to pro ně nekomfortní. Zákazníci teď budou muset přijít v hodinách, kdy je pošta otevřená – před prací nebo po práci,“ říká Štěpán.



U 32 z poboček, kde byla otvírací doba déle než do 18 hodin, se situace pro zákazníky zhorší. Příkladem je pošta na sídlišti Novodvorská. „Dřív měla otevřeno do 19 hodin a ­já to z práce stihl, teď už se tam nedostanu včas,“ zlobí se Jan Z., obyvatel Prahy 4.

Jednosměnný provoz

Za změnami je záměr pošty lépe využít nedostatkové přepážkové pracovníky. „Budeme také díky tomu personálně připraveni na mimořádné události, jako je covid,“ vysvětluje Štěpán.

Pošta se inspirovala situací na jaře, kdy všechny pobočky musely zkrátit otevírací dobu do 16 hodin, aby se celá síť personálně udržela v­chodu. Zavedla na přepážkách jen jednu směnu místo dosavadních dvou a zbyly jí tak náhradní kapacity pro případ, že pracovníci některé pobočky museli do karantény. To se dělo: v průměru bylo denně 80 pošt zavřených. Taková pobočka se vydezinfikovala a přišel tam záložní tým z jiného provozu.

„Z 90 procent šlo o pošty s jedním pracovníkem. Velkých pošt bylo jen pár – například pobočku Český Krumlov 1 jsme museli nahradit úplně novým personálem,“ popisuje Štěpán.

Nyní plánuje pošta uvolněné pracovníky z téměř pětistovky městských pošt použít jako zálohu pro velká města, kde zůstane otevřeno každý den od 8 do 18 hodin, nebo k­ jiné činnosti na Vánoce, kdy je na poštách zvýšený objem zásilek a zákazníků. „Vzhledem k vánočnímu provozu jsme na více než 200 poštách rozšířili sobotní provoz,“ dodává ředitel.

Úspora bude i finanční

„Směřujeme ke specializaci – chceme, aby se pracovníci na přepážkách velkou část pracovní doby věnovali pouze obsluze zákazníků – dosud to dělali z 60 procent a ze 40 procent se zabývali prací v zázemí, ale brali přepážkový plat. Část pracovníků pak bude trvale v zázemí,“ objasňuje Štěpán. Tím, že práce u přepážky je dražší a nyní se jí bude trvale věnovat jen jedna směna, pošta ušetří až stovky milionů korun ročně.

Nedostanete se na poštu? Návod pro zoufalé zákazníky Při objednávání zboží na e-shopu si lze zboží nechat poslat na jinou, déle otevřenou poštu, nebo do tzv. Balíkovny – postačí vyplnit jiné PSČ. Pokud už je zásilka na cestě nebo dokonce na poště, lze zažádat o Změnu doručení - na www.postaonline.cz



„Díky změně dokážeme teď na pobočkách otevřít až o 50 procent přepážek více, tedy skoro všechny najednou,“ slibuje ředitel.

Vedoucí pošt mají do konce roku zjistit, kolik přepážkových pracovníků budou v novém modelu potřebovat, a vybrat si mezi stávajícími. Pošťáci se bojí propouštění a toho, že jedna směna nebude stíhat. „Neprodlouží se smlouvy, někteří přejdou na poštu, kde směny zůstávají,“ píše ve facebookové skupině pro zaměstnance pošty Pavla Čechráková.

„Spoustě lidí nebude (jednosměnný provoz) vyhovovat kvůli dětem, odejdou sami,“ upozorňuje uživatelka Da Mival. Masové propouštění podle ředitele ale pošta nechystá. Navzdory klesající fluktuaci aktuálně hledá téměř dvě stovky pracovníků.