Pracovnice pošty upozornila na špatné zacházení s rouškami, dostala výpověď

Vláda nařídila rozeslání ústenek a jednoho respirátoru lidem starším 60 let, to však přináší nejednu komplikaci. V rozeslaných obálkách je totiž v ochranném obalu jen respirátor a roušky jsou dovnitř vloženy volně.

Na další problém v dobré víře poukázala poštovní doručovatelka České pošty Beatrix Podkonická, která ovšem za upozornění dostala výpověď. Podkonická předvedla, jak holýma rukama ve svém domě balí rozesílané ochranné pomůcky. Zároveň dodala, že o podmínkách balení roušek věděli všichni zaměstnanci.

„Všichni o tom věděli, že se to takhle dělá, že nám můžou pomoci i doma děti, příbuzní, manžel nebo tak někdo. A dneska se tvářili, že o tom nikdo neví a že to slyší poprvé,“ řekla Podkonická CNN Prima News.

Bývalá poštovní doručovatelka tvrdí, že to tak chtěl nadřízený z pošty v Mníšku pod Brdy ve Středočeském kraji. Ten to však popřel. Po upozornění dostala Podkonická z práce výpověď údajně kvůli nadbytečnosti.

„Byli jsme upozorněni, že máme použít roušky, rukavice a ochranné obleky. Pak byl vznesen dotaz, kde je máme vzít, protože jsme nedostali ani jedinou roušku, ani jediný pár rukavic. Na to už jsme nedostali odpověď,“ dodala Podkonická. „Standardně s ní byl rozvázán pracovně právní vztah se zaměstnavatelem,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Vedení pošty v Mníšku pod Brdy nechtělo důvod okamžité výpovědi komentovat.

„Potřebují asi nějakého obětního beránka nebo nevím. Místo aby řešili problém, tak se to prostě snaží zamést pod stůl,“ dodala samoživitelka Podkonická, která tak ze dne na den ztratila práci.

Vitík v pořadu 360° Pavlíny Wolfové tvrdil, že většina roušek a respirátorů k odeslání byla prý již před odvozem na konkrétní pošty zkompletována do obálek. Podle něj to tak mělo probíhat u drtivé většiny zásilek, ale připustil, že u některých konkrétních pošt mohlo dojít k tomu, že se ochranné pomůcky balily do obálek až na místě.

Mluvčí České pošty dodal, že na pracoviště v Mníšku pod Brdy míří vnitřní kontrola, která bude zkoumat, zda došlo k pochybení.

Cena jednoho zasílaného respirátoru je podle ministra vnitra Jana Hamáčka přibližně 2,35 dolaru (asi 53 korun) a roušky 37 centů (asi 8,30 koruny). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun. Rozvoz by měl stát zhruba na 15 milionů korun.