Máte u nás balíček, píše se v podvodných mailech s logem České pošty

Vypadá to jako věrohodný e-mail od České pošty se všemi logy a napsané formálním jazykem a bez chyb. V něm někdo jménem České pošty upozorňuje, že balíček čeká na doručení. „Potvrďte platbu 1,00 Kč na níže uvedeném odkazu,“ píše se v mailu. Pod tím je odkaz, který zdánlivě přesměruje člověka na oficiální stránky podniku.

Spam parazitující na České poště

Po kliknutí příjemce mailu neobdrží balíček, ale spíše počítačový vir. Psaní je totiž podvod. „S Českou poštou to nemá nic společného, žádná naše služba to není a zneužívá to jméno České pošty,“ upozorňuje mluvčí podniku Matyáš Vitík.

Podnik v minulosti už ohledně podobných mailů podával trestní oznámení. „Jsou to podvodné maily, které vám napadnou počítač nebo mobil,“ doplňuje Vitík. Ačkoliv mail vypadá důvěryhodně, v žádném případě by lidé neměli na odkaz klikat. Mail by měli smazat a nereagovat.

Jménem České pošty chodí lidem nejen tyto, ale i jiné maily, které se tváří podobně. Jejich cílem je z lidí vytáhnout peníze, napadnout počítač a podobně. Každý měsíc se pošta dozví jen o jednotkách případů, ale to je zřejmě jen zlomek, který se k ní dostane.

„Vždy varujeme, že od České pošty nic takového nepochází a vím i z jiných zdrojů, že se to netýká jen České pošty, ale i řady dalších, například e-shopů,“ dodává Vitík.