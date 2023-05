Česku hrozí inflační spirála, mohou za to rostoucí mzdy, míní ekonom Holub

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 12,7 procenta, tempo růstu zvolnilo z březnových 15 procent.

Vysoká inflace v Česku už není podle Holuba výsledkem prvotních šoků v ekonomice, které způsobily vysoké ceny energií nebo důsledky války na Ukrajině. Podle něj se česká ekonomika nyní dostává do inflační spirály, kterou posiluje tlak na růst mezd. „Mzdy bývají velmi setrvačné, bude velmi obtížné je nyní zkrotit,“ řekl Holub. Člen bankovní rady ČNB míní, že by tak bylo stále vhodné, aby ČNB zvýšila úrokové sazby. Podle něj by to pomohlo oslabit poptávku v ekonomice a zkrátit trvání inflační spirály.

Stejný přístup ČNB doporučuje i člen Národní ekonomické rady vlády a prezidentův poradce David Marek. Poptávka v tuzemsku podle něj sice pomalu klesá, ale nedostatečně. „Řada odvětví je v recesi, a přesto musí zvyšovat mzdy,“ podotkl. Rovněž podporuje zvýšení úrokových sazeb ČNB. Podle Marka už k tomu měla centrální banka přistoupit dříve.

Opačný názor zastává ředitel centra IDEA CERGE-EI v Praze Švejnar. Klíčový problém vidí v klesajícím HDP a úpadku životní úrovně obyvatel. „Mzdy naopak reálně klesají, stoupají totiž pomaleji než inflace,“ zdůraznil. Podle něj v Česku dostatečně nefunguje regulace trhu a růst spotřebitelských cen vidí hlavně ve vysokých maržích obchodníků. „Proto máme inflaci vyšší než v okolních zemích,“ dodal.

Bankovní rada ČNB hlasovala o úrokových sazbách naposledy na začátku května, ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Na stejné úrovni je sazba od loňského června. Zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu tehdy na jednání bankovní rady České národní banky (ČNB) podpořili Karina Kubelková, Jan Procházka a právě Tomáš Holub.