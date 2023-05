Starostové cupují vládní balíček. Vadí jim, že se nemohli podílet na přípravě

Radní poukazují zejména na plánované změny v oblasti daně z nemovitosti, což může mít neblahý dopad na rozpočty měst a obcí. A vadí jim, že radniční samosprávy nemohly přípravy nijak ovlivnit.

„Respektovat balíček samozřejmě budu, ale radost z něj rozhodně nemám,“ konstatovala primátorka Třince Věra Palkovská (nez.).

Zmínila, že už bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) městu se zhruba 35 tisíc obyvateli doporučovala, aby daň z nemovitosti, dosud na nejnižší možné míře, navýšilo, čímž si v příjmech výrazně polepší. Třinec to však vždy odmítal, podle Palkovské aby zbytečně nezatěžoval peněženky občanů.

„Jenže v nové podobě by měli lidé vydat na této dani až jednou tolik a městskému rozpočtu to nijak nepomůže,“ povzdychla si primátorka. „Je to zatím návrh, tak snad se ještě nějak změní,“ dodala.

O problému minulý týden v Olomouci jednal Svaz měst a obcí, jehož delegáti se změnou v dani z nemovitostí zásadně nesouhlasili. Přítomen byl i Petr Baďura (KSČM), starosta Paskova na Frýdecko-Místecku. „Také tam zaznělo, že jsme byli postaveni před hotovou věc a nikdo s námi nic nekonzultoval,“ podotkl starosta takřka čtyřtisícové obce.

Zdůraznil, že daň z nemovitosti zůstávala už třicet let výhradně příjmem měst a obcí, přičemž její výši mohli dle místních potřeb ovlivnit sami zastupitelé. „Můžeme se bavit o pravidlech, jak třeba zohlednit nemovitosti, ve kterých se opravdu bydlí, a jak průmyslové objekty zatěžující okolí, ale určitě není řešením, že stát daň svévolně navýší a tento příjem si vezme,“ povzdychl si starosta Baďura.

„Není možné vyhovět všem“

Ani on nerozporuje nutnost reformy veřejných financí, jejichž deficit začíná být neuřiditelný. „Ale určitě ne tak, že si lobbistické skupiny prosadí své zájmy a nakonec vše zaplatí hlavně občané. A nejcitelněji ti s nízkými příjmy.“

Za nereálné pak označil představy, že se snížením DPH klesnou například ceny stavebních prací. „Nikdy to tak nedopadlo, protože vždy se našlo dost důvodů, aby zůstaly ceny stejné a úspory se rozpustily jinde než v městských rozpočtech,“ vysvětlil svou nedůvěru. Smířlivější tón volí starostové a zástupci radnic ze stran vládní pětikoalice. I oni sice připouštějí určitý nesoulad, ale jedním dechem dodávají, že není možno vyhovět všem.

Například poslanec, krajský náměstek a místostarosta Mořkova na Novojičínsku Jiří Navrátil (KDU-ČSL) upozornil, že ke konsolidaci daní se už muselo přistoupit. „A nebylo to jednoduché, protože samozřejmě v pětikoalici jsou různé názory,“ uvedl politik.

K dani z nemovitosti řekl, že ji vybírá a spravuje jen stát, s čímž má náklady, ale vše dosud poté posílal obcím a městům. „Takže by bylo logické, když si nyní něco vezme. A třeba je k diskuzi, jestli by se pak nemělo změnit rozpočtové určení daní, že pokud stát vybere více, tak by z toho měly mít více i samosprávy,“ nastínil možné změny.

Senátor a starosta Bolatic na Opavsku Herbert Pavera (TOP 09) by měl recept právě opačný. „Daň z nemovitosti nechat obcím a městům, naopak třeba mírně ubrat z rozpočtového určení daní,“ argumentoval Pavera, který konsolidační balíček označil jako velký kompromis vytvořený jednáním odborníků s politiky.

Pavera úspory vidí i v možnosti odstranění dotací, které města a obce tak často nevyužívají, případně by je nedával plošně, ale více adresně. „Už v minulosti jsem říkal, že třeba dotace na kulturní akce nejsou až tak zapotřebí, to si obce zvládnou samy. Nebo umějí i našetřit na opravy chodníků a podobně. To je případ, kde bych poslal takové dotace jen menším obcím s velkým katastrem,“ rozebral bolatický starosta jiné možnosti úspor.