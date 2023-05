Daně jsme zvýšit museli, rodičovská i důchody porostou, říká ministr Hladík

Vláda 11. května představila tzv. konsolidační balíček, podle kterého zvýší daně živnostníkům, zaměstnancům i firmám. A to přesto, že před volbami deklarovala, že daně za žádných okolností zvedat nebude. Hladík to na CNN Prima News hájil změnou situace.

„Když máte rozpočet rodiny, nějakou představu, co si chcete koupit, a pak se vám stane neočekávaná věc – otec závažně onemocní – změní se vám plány a musíte reagovat. Nevěděli jsme, že nastane válka a budeme muset řešit energetickou krizi. Budeme proto zdaňovat firmy, živnostníky i zaměstnance,“ uvedl ministr životního prostředí.

Vláda podle něj nechce, aby tyto změny dopadly na rodiny s dětmi a na seniory. „Jurečka předloží návrh valorizace rodičovského příspěvku. Také důchody porostou,“ slíbil s tím, že občané podle něj vědí, na koho jaká opatření dopadnou.

S tím nesouhlasí Hladíkův předchůdce Richard Brabec (ANO), podle kterého vláda zavedením konsolidačního balíčku neušetří žádné peníze. „Balíček je stejně jako státní rozpočet letošního roku vylhaný. Reálné je pouze zvýšení daní. Na každého občana České republiky to vychází na 6 666 korun,“ podotkl bývalý ministr.

Současná vláda se podle něj mohla inspirovat návrhem konsolidačního plánu, který současnému ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) předložila stínová ministryně Alena Schillerová (ANO). „Tam je celkem jasně řečeno, jak má vypadat snižování deficitu,“ uvedl Brabec k tomu, proč vláda nekomunikovala o řešení situace s opozicí.

Dotace na plynové kondenzační kotle

Hladík v rámci vládního návrhu plánuje, že od roku 2025 nebude možné koupit v České republice kotle na uhlí, které v současné době využívá asi 600 tisíc lidí.

„Neznamená to, že by se v České republice nemělo spalovat uhlí. Znamená to, že se po roce 2025 nebudou moci prodávat kotle na uhlí. Podle mě se stejně neprodávají, lidé o ně nemají zájem,“ řekl Hladík s tím, že vláda současně podporuje například tepelná čerpadla částkou 180 tisíc korun či kotle na pelety částkou 130 tisíc korun. Hladík pak zvažuje zavedení příspěvku na plynové kondenzační kotle. Konkrétní výši příspěvku však neuvedl.

Návrh na konec uhelných kotlů je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Podle Brabce je však uhlí stále nejlevnějším palivem. „Navíc kotle na uhlí mají srovnatelné emise jako kotle na dřevo,“ dodal.

Vládní balíček

Konsolidační balíček, který představili zástupci pětikoalice, zahrnuje desítky změn. Ty se mají dotknout například přesunů v DPH, vláda dále uvažuje o zrušení školkovného, úpravách ve spotřebních daních či o vyšší dani z příjmu pro firmy.

Místo současných tří sazeb DPH (10, 15 a 21 procent) chce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) prosadit dvě sazby. Aktuální varianta DPH, o níž koalice uvažuje, je 12 a 21 procent. Potraviny, u nichž je nyní DPH 15 procent, by tak mohly mírně zlevnit, pokud by si prodejci po poklesu daně u potravin jen nezvýšili svou marži.

Ve hře je rušení také řady daňových výjimek, například školkovného či daňové slevy na nepracující manželku či na manžela.

Šetření bude znamenat také škrty v množství peněz na platy státních zaměstnanců. Koalice chce seškrtati národní dotace v řádu desítek miliard korun. Peníze má přinést i opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance.