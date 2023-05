Měníme přes 50 zákonů, změny budou, čeká Stanjura u konsolidačního balíčku

Ministerstvo návrh zveřejnilo v pondělí odpoledne.

Premiér Petr Fiala v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál zopakoval, že vláda je připravena o jednotlivých opatřeních diskutovat a opravit to, kde udělala chybu. „Zatím o ničem takovém nevím,“ uvedl. Vládní koalice podle něj není neomylná, ale současně není připravena ustupovat nátlaku.

„Měníme více než 50 zákonů, takže je to opravdu velký legislativní text. Bylo by neobvyklé a velmi zvláštní, kdyby k žádné změně nedošlo,“ řekl Stanjura v pondělí dopoledne v Opavě na dotaz novinářů. Ministerstvo financí uvedlo, že meziresortní připomínkové řízení potrvá do příštího pondělí a následně úřad připomínky vypořádá.

Zkrácení lhůty pro připomínkového řízení odsouhlasil podle materiálu ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti). Vypořádání zásadních připomínek na úrovni náměstků či vrchních ředitelů sekcí plánuje ministerstvo na čtvrtek 8. června, informoval Stanjura v průvodním dopisu k návrhu.

Vláda by se podle Stanjury měla návrhem zabývat ve druhé polovině června, aby balíček stihla Sněmovna projednat v prvním čtení ještě před prázdninami. Mezi schválením vládou a otevřením návrhu ve Sněmovně musí uplynout deset dní, aby se poslanci měli možnost s textem seznámit.

11. května 2023

Vzhledem k procesu, který návrh čeká při postupném projednávání v legislativní radě vlády, ve Sněmovně a v Senátu, je podle ministra „skoro jisté, že je jisté, že výsledný tvar zákona bude jiný než to, co dnes vyjde“.

Vláda chce souborem daňových změn a úspor v dotacích uspořit příští rok na výdajích státu 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to mělo být 53,4 miliardy korun. Podle opozice koalice místo úspor na straně státu daněmi více zatíží některé skupiny obyvatel.

Kabinet počítá v balíčku se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě.

Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle prodlužování života. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.