Konsolidační balíček se dotkne jen zlomku bývalých horníků

To mnoha z nich vadí. Problém by ale neměl být tak výrazný, jak se na sociálních sítích prezentuje – celkově by se mohl týkat jen zlomku bývalých horníků. Jde totiž o zrušení daňové výjimky týkající se programu zrušeného už v roce 2003.

„Hlavní význam tohoto opatření spočívá v pročištění předpisů bez reálného uplatnění, jehož rozpočtový dopad je nulový,“ vysvětlila Gabriela Krušinová z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

„Mzdové vyrovnání v hornictví a odstupné horníkům je plněno podle vyhlášky, která je již od 1. prosince 2003 zrušená. V případě, že by plnění podle těchto předpisů přesto probíhala, jednalo by se o nekoncepční daňové osvobození, neboť odstupné či vyrovnání placené u jiných zaměstnavatelů je standardně zdaněno,“ okomentovala Gabriela Krušinová.

S tím, že by se zrušení daňové výjimky nemělo dotknout většího počtu horníků, souhlasí i zástupci odborů. Těm spíše vadí způsob, jakým vláda svůj úsporný balíček prezentovala.

„Museli jsme složitě zjišťovat, čeho se vlastně tento krok týká. Vláda k tomu zatím nevydala žádné bližší podklady, takže analyzujeme, co tím vlastně chtěli vůbec říct,“ komentoval rozhodnutí vlády předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička. „Až od novinářů jsme se dozvěděli, že se bude asi jednat o vyhlášku zrušenou už za ministra Škromacha. Je to od vlády prostě takové, že se vlk nažral a koza zůstala celá.“