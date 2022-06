OKD chystá na Karvinsku další poruby. Jak dlouho bude těžit, není jisté

Minimálně ve čtyřech porubech by měla společnost OKD těžit uhlí v roce 2023. Zatím v prvním pololetí. Zda přibudou i další, není ještě zřejmé, o osudu další těžby uhlí v regionu by se mělo rozhodnout do konce června.