Vyvalte sudy pro Ukrajinu. Minipivovary z Česka chystají benefiční festival

„Nemohli jsme jen nečinně přihlížet ruské invazi na Ukrajinu. Rozhodli jsme se proto uspořádat benefiční pivní festival, jehož se účastní ty nejlepší minipivovary v České republice a dovezou to nejzajímavější a nejčerstvější pivo, které ve svých sklepích mají. Pomáháme tím, co umíme nejlépe – dobrým pivem,“ říká spoluorganizátorka festivalu Drink for Ukraine Karolína Chroustovská z pivovaru Chroust.

Vstup na benefiční pivní festival je zdarma a v prostorách pražského Kongresového centra návštěvník ochutná až sto různých druhů piv od řemeslných minipivovarů, jako například Zichovec, Raven, Chroust, Wild Creatures nebo Matuška.

Pivní festival pro Ukrajinu se koná 5. března 2022 v Kongresovém centru.

Vinohradský pivovar nebo Clock na benefiční festival přivezou zejména speciální piva typu IPA, stout, svrchně kvašené ale (ejly) nebo stále populárnější ovocné kyseláče.

Pivovary přislíbily na akci i jejich raritní lahvová piva, často stařená několik let v dubových sudech. Ty budou na akci dražit.

Pivo a pivní speciály se budou čepovat do třetinkového skla a ceny budou unifikované ve třech kategoriích – 50, 100, 150 korun. „Piva budou naceněná jednotně a u každého stánku bude možné platit předem zakoupenými žetony nebo přes QR kódy,“ vysvětluje Chroustovská, která zdůraznila, že hlavní myšlenkou festivalu je nabídnout ta nejlepší vícestupňová piva a vybrat co nejvíce peněz na dobrou věc.

Účast i velkých hráčů

Pro festival se zvedla vysoká vlna podpory z celé republiky včetně větších pivovarů. „Podpora festivalu nám opravdu vyrazila dech. Je vidět, že svět je u nás ještě v pořádku,“ říká spoluorganizátor festivalu Ladislav Vrtiš z pivovaru Raven.

Finančně i vlastní účastí ji podpoří Plzeňský Prazdroj a Rodinný pivovar Bernard, ten na akci přiveze světlý ležák Jedenáctku, dále svrchně kvašený speciál Bernard Bohemian Ale.

„Nabídneme také nealkoholický Bernard s čistou hlavou Free. S ohledem na vysoký počet zúčastněných pivovarů a také na doporučení pořadatele povezeme od každého druhu piva jen po několika sudech,“ upřesnil tiskový mluvčí Radek Tulis.

Hlavní město Praha poskytne prostory Kongresového centra. Firma manGoweb vytváří zdarma prezentaci festivalu na webu a sociálních sítích.