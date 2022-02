Startují sbírky, chystá se podpora studentů. Česko pomáhá Ukrajině

„Na Ukrajině máme 110 zaměstnanců, kteří jsou připraveni v případě eskalace konfliktu začít pomáhat lidem postiženým novými boji nebo těm, kteří před nimi budou utíkat do ukrajinského vnitrozemí. Pomoc by se v první fázi zaměřovala na poskytnutí materiální pomoci, jako jsou potraviny, voda, oblečení, hygienické balíčky, deky a lehátka nebo psychosociální pomoc. Člověk v tísni by také pomáhal v místech vysoké koncentrace vnitřních uprchlíků,“ uvedl Petr Drbohlav, regionální ředitel Člověka v tísni pro východní partnerství a Balkán.

Podle dat OSN zasáhla v roce 2021 krize na Ukrajině 1,5 milionu lidí, z čehož půl milionu tvoří děti a nezletilí.

V současné chvíli pomáhá nezisková organizace více než dvěma stům tisíc lidí v Doněcku a Luhansku.

Člověk v tísni už v roce 2014 vyhlásil sbírku SOS Ukrajina. Od té doby do ní Češi poslali více než 17 milionů korun. Dary se využívají například na přímou pomoc lidem prchající z oblasti bojů, nebo na pomoc těm, kteří trpí v důsledku dlouhotrvající humanitární krize na východě Ukrajiny.

Novou sbírku na pomoc Ukrajině vyhlásila v úterý také Charita ČR. Lidé mohou zasílat peníze na účet, případně využít dárcovské SMS. Peníze půjdou na zajištění základních životních potřeb lidem zasaženým válkou.

Zároveň na bezprostřední pomoc uvolnila z krizového fondu 500 000 korun. „Situace na Ukrajině je již nyní alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky – zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci takto postiženým obyvatelům podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ uvedl Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.

Charita Česká republika @CharitaCesko ❗VYHLAŠUJEME SBÍRKU PRO UKRAJINU❗ V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a zvyšujícího se rizika ozbrojeného konfliktu vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme uvolnili 500 000 Kč na bezprostřední pomoc. oblíbit odpovědět

Pomoc Ukrajině nabízí také Unicef. V zemi má 4 pracoviště s celkem sto zaměstnanci. Kvůli pandemii covid-19 organizace navíc rozšířila programy podpory zdravotnictví i na východní Ukrajině.

„Vývoj konfliktu a stupňující se napětí tvrdě dopadá na rodiny, které žijí na obou stranách kontaktní linie – bojí se o svůj domov, děti a holý život. Aktuální situaci na východní Ukrajině pečlivě sledujeme. Ačkoliv si v zájmu dětí přejeme, aby se jejich život v místě dále nezhoršoval, v reakci na poslední vývoj jsme připraveni jim okamžitě pomáhat, pokud by došlo k eskalaci konfliktu,“ uvedla organizace. Má hned několik sbírek, v rámci kterých mohou lidé přispět.

Univerzity i Paměť národa

V úterý také vnikla sbírka, za kterou stojí Paměť národa. „Ukrajina čelí bezprecedentní invazi vojsk Ruské federace. S hlubokým pohnutím sledujeme odhodlání našich přátel bránit svoji vlast. Obracíme se proto na českou veřejnost a ve spolupráci s našimi partnery na Ukrajině spouštíme sbírku, ve které může přispět každý z nás. Vybrané prostředky poskytneme ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny,“ stojí v popisu sbírky. Doposud se vybralo přes 200 tisíc korun.

Paměť národa @Pametnaroda 2/3 Může přispět každý z nás. Vybrané prostředky poskytneme ukrajinské neziskové organizaci @BackAndAlive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny. oblíbit odpovědět

Univerzita Palackého v Olomouci již v pondělí uvedla, že v případě vojenského napadení Ukrajiny je připravena pomoci. „Velmi pozorně sledujeme situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem. Chci ubezpečit naše studenty i akademiky z Ukrajiny, kteří u nás pobývají, že jsme v případě napadení jejich vlasti připraveni je podpořit. Domlouváme spolupráci s tlumočníky, psychology, právníky a dalšími, jejichž pomoc by v případě vypuknutí konfliktu mohla být potřebná,“ uvedl rektor UP Martin Procházka. Na univerzitě v současnosti studuje zhruba 150 studentů z Ukrajiny, zaměstnanců zde působí na dvě desítky.

Pomoc svým zaměstnancům a studentům chystá například také Univerzita Karlova a Masarykova Univerzita.

„Vedení Masarykovy univerzity je v dané situaci – a zejména v případě další eskalace situace na Ukrajině – připraveno podpořit ukrajinské studenty a akademiky. V současnosti probíhá na úrovni vedení univerzity debata o tom, jaké formy pomoci by byly nejvhodnější,“ prohlásil Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity. Již v minulosti například nabízela pomoc běloruským studentům.

Mezi nabídkami pomoci se objevila také ta od Alberta Fikáčka, který stojí za akcí VlakFest. „VlakFest a Gepard Express je schopný Ukrajině dát k dispozici 400 až 800 míst v lůžkových a lehátkových vozech k ubytování uprchlíků (rodin, žen a dětí) z východu Ukrajiny. Ideálně v lokalitách Čop a Mostyska. Nezajímá nás, co je čí vina, zajímá nás, kdo se o ty staré babky a malé děti postará,“ uvedl ve svém příspěvku na Facebooku.

Podobně poskytl pomoc v loňském roce, kdy dobrovolníci na nádraží v Hruškách přichystali sedmivozový azylový vlak pro místní obyvatele, dobrovolníky a záchranné a pomocné složky, které přijely pomáhat do oblasti zasažené tornádem.

Humanitární pomoc z Česka

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský již o víkendu řekl, že Česko připravuje další projekt humanitární pomoc, který bude do výše deseti milionů korun. „Bude se opět jednat o zdravotnickou humanitární pomoc. Již to finalizujeme. Až bude vše podepsáno a připraveno, budeme o tom informovat,“ dodal.

O humanitární pomoci mluvil později v České televizi také premiér Petr Fiala. Pokud by se podle něj humanitární situace na Ukrajině zhoršila, mohla by následovat další pomoc za asi 100 milionů korun, řekl. Kvůli situaci na Ukrajině zasedne ve středu Bezpečnostní rada státu.

Putin v pondělí uznal nezávislost takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky výnosy, které mají dnes potvrdit obě komory ruského parlamentu. Prezident zároveň již v pondělí večer nařídil armádě, aby v obou separatistických regionech zahájila „mírovou misi“.

V pondělí rozhodnutí Ruska odsoudilo české ministerstvo zahraničí v prohlášení na svém webu. Uznání oblastí ovládaných proruskými separatisty je též podle ministra zahraničí Jana Lipavského porušením mezinárodního práva. Rozhodnutí odsoudili i další představitelé české vlády.