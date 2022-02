Jihočeši pořádají sbírky, vozí jídlo i deky. Na Hluboké nabídli hotely

Napříč Jihočeským krajem dobrovolníci pořádají nejrůznější sbírkové akce. V sobotu například obyvatelé v Českých Budějovicích přiváželi ve velkém deky, spacáky, ale také léky či powerbanky.

„Řekli jsme si, že když zatím v Budějovicích není žádné sběrné místo, tak to uděláme tady. Když máme místo, byť omezené. Mysleli jsme si, že tu bude tak dvacet tašek, ale tohle množství nás šokovalo i dojalo zároveň,“ reagovala v sobotu odpoledne organizátorka Tereza Opelková. Tašky s věcmi sahaly až ke střeše domku ve čtvrti Rožnov.

Lidé sbírali dále třeba v Prachaticích a v neděli opět sbírají v Budějovicích. Tentokrát na jiném místě v Nemanické ulici 2721 od 16 do 20 hodin, kam mohou lidé vozit například hygienické potřeby (pleny, vlhčené ubrousky, vložky, tampony...), dětské příkrmy, přesnídávky, dětské lahvičky a podobně.

V neděli odpoledne 27. února by mělo přijet z Ukrajiny 55 žen a dětí do bezpečí před válkou do Hluboké nad Vltavou.

„Připravujeme pro ně ubytování v místních hotelech. Kdyby někdo chtěl, měl zájem a možnost ubytovat některou matku s dětmi v soukromí, dejte prosím vědět na mail piskac@hluboka.cz. Režijní náklady hradí město,“ upozornil starosta Hluboké Tomáš Jirsa.

Pomůže i univerzita

Vedení Jihočeské univerzity vyjádřilo připravenost poskytnout pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům univerzity v nouzi. Mohou se obracet na oddělení zahraničních vztahů jednotlivých fakult a rektorátu, případně na studijní oddělení fakult.

„Adresná pomoc pak spočívá především v udělení mimořádných a sociálních stipendií a poskytnutí či nalezení ubytování pro rodiny studentů a zaměstnanců, kteří odejdou z Ukrajiny,“ popsal mluvčí Jihočeské univerzity Štěpán Kuděj.

Vedení přírodovědecké fakulty už zřídilo postdoktorskou pozici pro ukrajinskou kolegyni, která již dříve s fakultou spolupracovala. „Bude tak moci přicestovat do České republiky i s rodinou. Děkanka fakulty Hana Šantrůčková zároveň ve čtvrtek rozhodla o poskytnutí sociálního stipendia pro ukrajinskou studentku, která se kvůli zmrazení bankovních účtů na Ukrajině dostala do finančních problémů,“ uvedl Kuděj.

Také vedení zemědělské fakulty jedná s budoucím zaměstnancem z Ukrajiny o jeho přistěhování i s rodinou s tím, že mu poskytne provizorní ubytování. Dva až tři studenty je v případě uprchlické vlny připravena přijmout teologická fakulta. Současně jim zajistí okamžitě stipendium a v případě potřeby počet stipendistů navýší.

Pedagogická fakulta nabídla své partnerské základní škole v Mukačevu možnost pobytu dětí na letním táboře. S nabídkou pomoci kontaktovala také skupinu ukrajinských učitelů, kteří pravidelně jezdí na výměnné pobyty. „Čeká na jejich vyjádření. V současnosti jsou v Kyjevě, kam přesídlili již dříve z oblastí Doněcka a Luhanska,“ podotkl Kuděj.

Budějovice nabízí 15 bytů

Pomoc nabízí také vysokoškolská psychologická poradna Jihočeské univerzity, zdravotně sociální fakulta a fakulta rybářství a ochrany vod. Filozofická fakulta udělí všem svým ukrajinským studentům do konce akademického roku měsíční stipendium. Mimořádná stipendia je připravena vyplatit studentům z Ukrajiny i ekonomická fakulta. Ta v případě potřeby současně kolegům z napadené země a jejich rodinám nabídne například i hostovské byty a pracovní pozice.

Ředitel kolejí a menz univerzity vydal ve čtvrtek rozhodnutí o poskytnutí padesátiprocentní slevy na ubytování pro ukrajinské studenty. „Iniciativa a pomoc přichází také od samotných studentů. Studentská unie Jihočeské univerzity například plánuje zřízení transparentního účtu na pomoc svých ukrajinských spolužáků,“ dodal Kuděj.

Finanční sbírku vyhlásila i Charita České republiky. Další kroky budou následovat. „Budeme nabízet Ukrajincům i možnost ubytování, do pondělí máme zjistit naše kapacity. Stejně budou postupovat například diecézní hostitelé,“ informoval ředitel Charity České Budějovice František Nestával.

Podporu Ukrajiny připravují i jihočeská města. Například Český Krumlov chce uvolnit ze svého rozpočtu 250 tisíc korun. Byty nabídne Ukrajincům i město České Budějovice. K dispozici je 15 bytů různých velikostí. S podobnou aktivitou se přidala i Třeboň, kde vyčlenili pět obytných vybavených buněk.