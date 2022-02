Ruský lékař v Sokolově organizuje sbírku pro Ukrajinu, zájem je veliký

O nápadu se v sobotu zmínil na Facebooku, v neděli před Hornickým domem zastavovalo jedno auto za druhým a hromada darů, jídla, dek, hygienických potřeb rychle rostla.

Dmitrij Košelev Dobrý den vážení obyvatelé Karlovarského kraje,



ve spolupráci s ukrajinskou ambasádou v Praze organizuji sbírku potřeb humanitární pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.



Zítra s kolegou Alexander Striuchenko a Tomáš Sabo plánujeme odvézt potřebné věci na sběrné místo při ukrajinské ambasádě, která v koordinaci se státními orgány, HK ČR, AOBP a ukrajinskou ambasádou zajistí zákonem určenou administrativu a následnou logistiku dodání na hranice.

Košelev žije v Česku od 17 let, vystudoval tu gymnázium a vysokou školu a nyní pracuje jako lékař na interním oddělení sokolovské nemocnice. Situaci na Ukrajině sleduje jako Rus se smíšenými pocity.

„Vnímám to stejně jako každý vzdělaný Rus, co má srdce a mozek na správném místě, což znamená, že to ostře kritizuji. Nenávidím tu vládu a zároveň mám výčitky, prostě se stydím. Může za to každý Rus, který mlčel, který byl lhostejný...,“ svěřil se Košelev.

„Už mě nebavilo pořád sledovat ty zprávy z Ukrajiny, mám tam spoustu přátel, kolegů. Byl jsem z toho docela na nervy. A vůbec jsem nevěděl, jak pomoct. Když jsem byl v Rusku, tak jsem chodil na demonstrace a měl jsem pocit, že nějak k situaci přispívám. Ale tady v Česku jít na demonstraci, tak to nemá moc cenu, kdo to uvidí. Tak jsme s kamarádem šli na procházku na kolonádu a nějak nás to napadlo,“ řekl.

Lidé mohli nosit materiální pomoc v sobotu večer a v neděli od 10 do 12 hodin. Už před desátou začali lidé chodit a nosit balíčky, pytle, krabice plné věcí.

Mladá žena se dvěma dětmi přinesla hygienické potřeby a jídlo pro děti, měla slzy v očích. „Je to strašné, co se tam děje. Vždyť tam jsou rodiny. Přeci i Rusové mají rodiny,“ řekla.

Trvanlivé jídlo, pleny, deky i oblečení přinášeli lidé nejrůznějšího věku, většina z nich organizátorům sbírky navíc děkovala. Sesbírané věci pak organizátoři odvezou do Prahy, kde se rozdělí pro konkrétní potřeby. V kontaktu jsou s ukrajinskou ambasádou. S převozem pomohou i hasiči. Už krátce po začátku sbírky bylo jasné, že jedna nebo dvě dodávky stačit nebudou.

Podobné sbírky ale organizují i lidé v dalších městech Karlovarského kraje. Informace lze nalézt na sociálních sítích.