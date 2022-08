Ropa Družbou začne do Česka téct nejpozději v sobotu, říká šéf Mero

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by se mohly obnovit v pátek, nebo v sobotu. V České televizi to oznámil šéf společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Ropa po výpadku způsobeném potížemi s úhradou tranzitních poplatků teče od středy už do Maďarska i na Slovensko.