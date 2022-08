Česká ropa čeká v běloruském zásobníku, říká bývalý šéf Mera

Ropa k nám přestala najednou proudit? Jak se to stalo? To někdo otočil kohoutem a čerpání ropy zastavil?

Ano, tak to vlastně je. Na každém předávacím místě mezi národními úseky ropovodu Družba jsou nádrže. Vždycky to funguje tak, že buď se nádrž plní přebíranou ropou, nebo se z ní ropa čerpá a nádrž se vyprazdňuje. Neexistuje, aby to bylo průtočné. Potrubí je ropou vždycky naplněné. V okamžiku, kdy vše probíhá tak, jak má, se například na Slovensko pustí ropa z Ukrajiny a Slováci v Budkovcích příslušné množství ropy převezmou a přečerpají do nádrží.

Kde je tedy česká ropa?

Ropa určená pro Česko je nyní v nádržích systému Družby převážně na území Běloruska, kde je předávací místo. Tam jsou ropné nádrže, kam se ropa přečerpává. Měla by být v systému připravená. Pověřený pracovník v Bělorusku však nedostal pokyn, že je ukrajinská strana připravena ropu pro ČR převzít a „neotočil kohoutem“, aby se z nádrže ropa čerpala k nám. Nyní se čeká na platbu transportních poplatků a pokyn, aby mohla začít proudit ropovodem.

Kdo je vlastníkem ropovodu?

Každá část ropovodu Družba má národní provozovatele. Vlastníkem a provozovatelem „ropovodní trubky“ na území ČR je státem vlastněná společnost MERO ČR, na Slovensku je to Transpetrol, na Ukrajině je to UkrTransNafta, ukrajinská státní společnost zodpovědná za fungování tohoto systému i organizaci přepravy. V Bělorusku pak Gomeltransneft. Vlastníkem ropovodního systému na rusko-bělorusko-ukrajinském území je ruský Transněft. Tranzitní poplatky za přepravu ropy tak má dostat UkrTransNafta od ruského Transněftu. To se ovšem nestalo.

Co se tedy přesně stalo?

Ukrajinská banka měla přijmout platbu z Ruska, ovšem nedostala souhlas státní autority platbu přijmout a předat UkrTransNaftě. Důvodem měla být změna platebních pravidel tzv. Sedmého balíčku sankcí. U nás je tou příslušnou autoritou Finanční analytický útvar. Důvodů, proč k diskutované situaci, došlo může být celá řada. Úmysl, test nebo třeba jen neznalost nové procedury a obava státního úředníka rozhodnout.

Ukrajinci tak mohli zastavit dodávky ropy do Maďarska, Slovenska a Česka. Ovšem maďarská MOL na rozdíl od polského PKN Orlenu platbu za transport zaplatila napřímo?

Ano, maďarská společnost MOL, která je také vlastníkem slovenského Slovnaftu, se dohodla se zúčastněnými stranami a Ukrajincům tranzitní poplatek zaplatila. Následnou platbu s Ruskem si pak vyřeší. Pro polský PKN Orlen, který vlastní i rafinerie v Česku, je vyjednávání s Ruskem asi citlivějším tématem. Přiznám se, že mi role české vlády v této kauze není zcela jasná.

Jak probíhá jednání mezi maďarským MOL mezi Rusy a pak Ukrajinci?

Úplně jednoduše, zavolají si. MOL má totiž určitou výhodu, protože na území Maďarska je nejen vlastníkem, ale také provozovatelem ropovodu. Jednání probíhají napřímo. Ovšem u nás, kdy ropovod sice provozuje MERO ČR, ale ropu kupuje a zpracovává polským PKN Orlen vlastněný Unipetrolem, MERO jen může sledovat, jestli je nahlášena dodávka ropy. Ale všechno závisí na tom, jak se dohodne PKN ORLEN nebo Orlen - UNIPETROL s UkrTransNaftou z hlediska zaplacení tranzitního poplatku.

Maďarský MOL tedy zaplatil za transport Ukrajincům. Jak si budou u Rusů platbu nárokovat? Nějakou slevou z ropy?

Přiznám se, že to netuším. Znovu říkám, že ruská Transněft je jen přepravce ropy. Slovnaft platí za přepravu na slovenském území Transpetrolu, Transněftu se neplatí. Takže Transněft si to bude muset vyřešit s dodavateli ropy.

Přímý obchodní styk mezi ruským Transněftem a například českým MERO či Orlen-Unipetrol neexistuje, totéž platí i pro Slovnaft. Pravděpodobně si to budou společnosti mezi sebou fakturovat. Slovnaft zaplatí Ukrajincům za přepravu a příslušnou částku vyfakturuje ruskému Transněftu, který ji zaplatí. Snad už příští měsíc poběží všechno jako obvykle.