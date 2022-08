Ropa do Česka stále neproudí. Podle přepravce se dodávky ani obnovit nemají

Dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba do České republiky obnoveny nebudou, oznámil ve středu slovenský přepravce ropy Transpetrol. Na Slovensko ropa zmíněným ropovodem už znovu proudí. To, že jsou dodávky ropy do Česka stále přerušeny, potvrdila i společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL.