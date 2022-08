Banka povolila platbu za ruskou ropu. Surovina bude skrz Družbu znovu proudit

Platba za tranzit ruské ropy do České republiky dorazila do banky příjemce. Před obnovením tranzitu musí platbu ještě potvrdit Ukrajina.

„Podle našich informací banka přehodnotila původně zablokovanou platbu mezi tranzitními společnostmi za tranzitní poplatek a nakonec ji akceptovala,“ cituje Reuters mluvčího slovenské rafinerie Slovnaft Antona Molnára. Podle agenturního zdroje platbu odblokovala nizozemská banka ING a dodávky do České republiky by se měly obnovit do soboty.

Přeprava ropy jižní větví Družby se 4. srpna přerušila kvůli problémům s úhradou poplatků za tranzit ropy přes Ukrajinu. Rusko sice peníze za tranzit odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět.

Dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovily už v uplynulých dnech, protože poplatky za Rusko uhradil Slovnaft a jeho maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.

Předseda představenstva české společnosti Mero Jaroslav Pantůček už ve čtvrtek v České televizi řekl, že dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek nebo v sobotu. Mero je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba.

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík na středeční tiskové konferenci v Bratislavě řekl, že vinu za situaci nenese ani Rusko, ani Ukrajina. Problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné bance v západní Evropě, a to kvůli protiruským sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Ruský centrální depozitář podal žalobu

Ruský Národní vypořádací depozitář (NRD) podal u Soudního dvora Evropské unie žalobu, ve které žádá zrušení sankcí. Ty na něj v červnu kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu uvalila Evropská unie a jejich zavedení pak Rusku znemožnilo uhradit dluh zahraničním věřitelům.

„Cílem žaloby je prokázat nezákonnost a neopodstatněnost zařazení NRD na sankční seznamy EU, v důsledku čehož utrpěli ruští i zahraniční investoři,“ uvedl depozitář podle agentury TASS ve své tiskové zprávě.

Rusko mělo na konci května zaplatit úroky ze dvou emisí zahraničních dluhopisů v celkovém objemu zhruba 100 milionů dolarů (více než 2,3 miliardy korun). Věřitelé však peníze kvůli sankcím nedostali ani v 30denní odkladné lhůtě.

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Service pak Rusko označila za zemi v platební neschopnosti, což Moskva neuznává. U závazků vůči zahraničním věřitelům je to první platební neschopnost od bolševické revoluce před více než 100 lety.

Evropská sedmadvacítka od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu přijala několik balíků sankcí. Jejich cílem je zejména omezit možnosti režimu prezidenta Vladimira Putina financovat válečnou kampaň.