Loni na jaře se kupovaly respirátory. Letos jdou na dračku barvy na vlasy

Na statistiky online prodejů mělo vliv střídavé otevírání a uzavírání kamenných prodejen během celého roku. V některých obdobích byli lidé v řadě segmentů jako móda nebo nábytek závislí pouze na e-shopech. Týká se to hlavně období lockdownů, v nichž se některé obchody ocitají od poloviny března do konce dubna 2020, od konce října do začátku prosince 2020 a od ledna 2021 až prakticky dodnes.

Během uplynulého roku se také mnohem více naučili nakupovat na internetu i starší lidé. Typicky se to projevilo například u rybářských potřeb nebo v segmentu dům a zahrada. Tito zákazníci na internetu dlouho chyběli, v poslední době se tam ale přesouvají, a to je příležitost pro všechny prodejce, kteří se na takovou cílovou skupinu soustředí.



Analýza také ukázala, kdy nastal největší meziroční nárůst tržeb v online prodeji. Stalo se tak v dubnu 2020, tehdy tržby stouply v porovnání s dubnem 2019 o 80 procent. Naplno se tak projevilo uzavření většiny obchodů prakticky po celý měsíc. Druhý největší meziroční nárůst následoval v únoru 2021. Naopak během rozvolněného léta 2020 rostly tržby e-shopů prakticky stejně jako rok předtím, oživení nastalo opět až v říjnu 2020.

Podle Jiřího Komára z agentury Advisio bylo zajímavé sledovat, jak někteří prodejci na nové okolnosti reagovali. „U kamenných prodejen vesměs platilo, že ty, které už s online prodejem předtím pracovaly, většinou při převodu veškerých prodejů do e-shopu víceméně uspěly. Kdo internetový prodej ignoroval nebo podceňoval, se začátkem vládních opatření narazil na výrazné problémy. Kvalitní e-shop se totiž obvykle nedá postavit z měsíce na měsíc,“ dodává Komár.

Roušky a šicí stroje

Na českých online obchodech se od loňského roku nejvyhledávanějším klíčovým slovem stala ochrana dýchacích cest kategorie FFP2 či vyšší i jejich alternativa z nanovláken.

„Ochranné prostředky si drží vysoká čísla vyhledávání i v meziročním srovnání a jejich vyhledávání roste ve chvílích, kdy jsou vydávána nařízení vlády, například povinnost nosit respirátory či roušky,“ dodává Gejza Nagy ze společnosti Luigi’s Box, firmy specializující se na optimalizaci vyhledávání produktů na e-shopech.

Nejvyšší prodeje v loňském březnu a dubnu meziročně také rostly u kategorie šicí stroje a textilní galanterie. Podle analýzy prodejů vyletěly téměř o 400 procent. V závěsu je pak stavební sortiment a zboží týkající se zahrady. Tam rostly prodeje o více než sto procent.

Domácí péče o vlasy

Nekončící lockdown zahýbal prodeji produktů, které lidé předtím neřešili. Uzavřená kadeřnictví však některé přiměla se o úpravu vlasů postarat z domácího prostředí. Podle analýzy ve sledovaných 75 středních a větších e-shopech se v únoru kategorie vlasová péče vyhoupla o více než tři tisíce procent. A v březnu trend pokračoval, meziroční prodeje rostly o více než tisíc procent.

„Jednalo se především o rukavice na barvení vlasů, barvy a masky na vlasy, kúry pro domácí péči, dále také kondicionéry a šampony,“ dodává Komár.



Trend potvrzuje také Michal Buzek, šéf analytiků online vyhledávače Heureka.cz. „Koncem uplynulého měsíce sledujeme nárůst zájmu o šampony a kondicionéry. Také zaznamenáváme, že roste zájem o potřeby na vaření v přírodě, respektive obecně o celý segment outdoorového vybavení,“ dodává.