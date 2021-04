Udržitelnost je v módě. Značka Zalando spustila svůj online second hand

„Naši zákazníci nám tvrdí, že jim na udržitelnosti velmi záleží, své hodnoty a priority nicméně při online i offline nákupech jen těžce přetavují v reálné skutky,“ zmiňuje Kate Heinyová, ředitelka pro udržitelnost společnosti Zalando. Jediná cesta vpřed je podle ní vzájemná spolupráce obchodů, značek a zákazníků. „Módní průmysl a naši spotřebitelé musí zkrátka spojit své síly,“ doplňuje.



Nová kategorie Pre-owned na stránkách značky by mohla být jedním z možných řešení. Na Zalandu v některých evropských zemích již tato možnost funguje, například v Polsku, Německu či Španělsku. Od čtvrtka si ji mohou vyzkoušet také čeští zákazníci.

Podle e-shopu nejde o složitý proces. „Zákazníci nahrají fotografii každé položky, kterou chtějí prodat, přidají kategorii a doplní značku. Pokud dané zboží zakoupili přímo na Zalandu, automaticky se jim zobrazí v sekci zboží, které již nakoupili v rámci jejich účtu,“ zmiňuje společnost.

Zákazník si ovšem nemůže určit částku, za kterou chce daný kousek prodat. „Ceny jsou nastavovány v Zalandu. Na cenotvorbu má vliv současná poptávka, původní investice zákazníků a další náklady, například ty na logistiku,“ doplňuje firma.

Prodávající mají ale možnost se rozhodnout, zda chtějí svůj kousek oblečení směnit za kredity na budoucí nákup či stejný obnos darovat partnerským organizacím. „Zalando v tomto případě nejedná jako prostředník a žádné provize si proto neúčtujeme,“ zmiňují zástupci e-shopu.

Přidávají se i další

Zboží z druhé ruky je možné zakoupit také na německém e-shopu About You. „V Německu jsme nedávno spustili platformu Second Love, na které je možné zakoupit širokou škálu položek ověřené kvality. V budoucnu bychom chtěli Second Love internacionalizovat a přesunout na další trhy,“ říká Chally Steinbrinková z německého e-shopu About You.

Český internetový prodejce Zoot o podobném kroku zatím neuvažuje. „Bohužel teď se věnujeme jiným projektům, které chceme rozvíjet, takže second hand není zatím na pořadu dne,“ říká Tomáš Holý, mediální zástupce společnosti Zoot.



Některé projekty společnosti Zoot ale s udržitelností souvisejí. Jedním z již existujících je například prodej přírodní a biokosmetiky a drogerie, český online prodejce se zaměřuje na prodej malých a často i rodinných značek.



V loňském roce Zoot také nahradil plastové pytle s objednávkami látkovými taškami. Firma zároveň upustila od používání klasických kartonových krabic při zavážení objednávek na své výdejní sítě. Nahradily je plastové bedny, které se dají používat opakovaně.