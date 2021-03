H&M mění obchodní strategii. Chce prodávat online a zacílí na udržitelnost

„Síť našich kamenných prodejen je jednou z našich silných stránek. Musíme ale hledat nové formáty a způsoby, jak tyto prodejny momentálně využijeme,” uvádí Helmerssonová. V době vrcholící koronavirové pandemie byly čtyři pětiny ze všech prodejen zavřených a firma logisticky nestíhala přechod do onlinu.

V důsledku toho se ke konci listopadu firmě o pětinu propadly tržby na 187 miliard švédských korun (482 miliard korun). Největší propad společnost zaznamenala v období mezi loňským březnem a dubnem, informuje list Retail Gazette.

H&M zaznamenává pokles zisků už od roku 2015. Firma se proto rozhodla, že se chce více zaměřit na udržitelnou módu, po které v posledních letech roste poptávka. Začátkem února tak firma ohlásila, že rozšíří působení internetového second handu Sellpy, ve kterém je H&M od roku 2019 většinovým vlastníkem.

Second hand Sellpy byl poprvé uveden ve Švédsku a loni v létě se dostal i do Německa. Teď H&M plánuje, že jeho působení expanduje i do Nizozemska a Rakouska. Společnost také uvedla, že do roku 2025 by chtěla mít alespoň 30 procent sortimentu z recyklovaných materiálů, snížit emise z výroby o 20 procent a emise celkového dodavatelského řetězce o 10 procent.

Skupina H&M v nedávné době uvedla na trh dluhopisy ve výši 500 milionů eur (13,1 miliard Kč), které jsou vázané právě na udržitelnou módu. O dluhopisy byl totiž podle informací portálu Green Queen obrovský zájem, což napovídá, že zájem o udržitelnou módu stoupá i mezi investory a finančníky a to i v době, kdy situace na trhu nebyla v roce 2020 úplně příznivá.

Dobrý skutek, anebo marketing?

„Udržitelnost je teď pro naši firmu klíčová. Nové dluhopisy nám tak dávají prostor k tomu se závazně upsat k tomu, abychom mohli dosáhnou našich cílů,” říká finanční ředitel H&M Adam Karlsson. „Je pro nás důležité, abychom udržovali kapitálovou strukturu firmy a zároveň dali investorům šanci, aby přispívali k lepší a udržitelnější budoucnosti módního průmyslu,” dodává.



„To, že je o dluhopisy zájem, svědčí o skutečnosti, že lidé zelené budoucnosti věří a že i finanční trhy si váží naší snahy o udržitelnost,” doplňuje ředitelka Helmerssonová.

Ačkoliv investoři věří, že firma chce opravdu dodržet cíle, které si stanovila, podle mnohých jde jen o snahu značky vylepšit si pověst.

Značka byla totiž v minulosti mnohokrát kritizována pro podporování konzumního stylu nakupování a využívání nekvalitních materiálů a v roce 2017 dokonce čelila obvinění, že ačkoliv se její zboží neprodává, firma stále vyrábí další a oblečení pak končí jako alternativní palivo pro elektrárnu ve Stockholmu.

Zapojí se i Česko

Společnost si však stojí za tím, že jde do zelené iniciativy s dobrými úmysly. „Chceme se stát 100procentně cirkulární a klimaticky pozitivní společností. Uvědomujeme si, že planeta nemá dostatek přírodních zdrojů aby mohla pokračovat ve výrobě a používání oblečení stejným způsobem jako průmysl v současné době. Proto je důležitý samotný design produktů, který musí být navržen tak, aby se na konci svého života dal recyklovat, “ říká mluvčí H&M pro Českou republiku Slavomíra Barnová.



Kromě globálních aktivit značky si změn všimnou i čeští zákazníci. „Snažíme se dělat i lokální aktivity. Jednou z nich je dlouhodobá spolupráce s INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky). Skrze INCIEN se snažíme podporovat v ČR různé formy vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a udržitelné módy pro širokou veřejnost, studenty a profesionály,” říká Barnová.

Kromě toho české H&M sbírá v prodejnách i nechtěný textil, spolupracuje se švédskou ambasádou na projektech ohledně udržitelnosti a snaží se podporovat lokální designéry.