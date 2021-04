Online antikvariát Knihobot získal investora, vyhlédl si jej Miton

Loni se přes Knihobot prodalo přes 100 000 knih a letos jen v prvním čtvrtletí 60 000. Společnost chce letos zprostředkovat prodej knih za 35 milionů a v příštím roce za 100 milionů korun.

„Všichni rádi nakupují knížky. Ne všechny však musí být nastálo v knihovně. Některé se nedočtou, jiné se potřebují jen na krátkou chvíli. Málokdo pak takové knihy vrací do oběhu, protože není dostatek možností, jak je pohodlně poslat dál, což Knihobot má změnit,” popisuje situaci na trhu zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Češi jsou totiž kulturní národ s kladným vztahem ke knihám. Česká síť knihkupectví, ale i antikvariátů, knihoven nebo bazarů je velmi hustá. I proto je podle Gazdoše zarážející, že z 30 milionů nově vydaných knížek se těch z druhé ruky prodá jen zhruba 800 tisíc kusů a těch, které by mohly ještě dělat někomu radost, se ročně likvidují miliony.

Knihobot buduje pro sklad, oceňování a katalogizaci knih vlastní informační systém. Zároveň vytváří síť tzv. knihobodů, kam lze knihy pohodlně zanést. V Praze jsou to pobočky Knihobota nebo Zásilkovny. Kdo nemá knihobod v dosahu, ten si může kamkoli v ČR zdarma objednat kurýra. V současnosti dokáže Knihobot přijmout, nafotit a nabídnout do prodeje tisícovku knížek denně a do konce roku by to mohl být trojnásobek.

„Tým Knihobotu na koleně vybudoval fungující firmu, aniž by přitom ztratil svůj nadhled a typický smysl pro humor. Když jsme viděli, co všechno dokázali sami postavit, museli jsme smeknout. Naše peníze a know-how z e-commerce mohou pomoci k dalšímu růstu. Pro začátek jsme do Knihobotu investovali 15 milionů korun,“ uvedl partner Mitonu Michal Jirák.

Pokud Knihobotu vyjdou cíle, jichž chce dosáhnout, mohly by se takto v příštích letech zachránit minimálně 2 miliony knih, které by jinak skončily zapomenuté v knihovně nebo ve sklepě. A to je kupříkladu už kolem tisíce tun papíru či stejného množství CO 2 vyprodukovaného při výrobě.

Česko patří podle údajů knižní databáze ISBN mezi země s největším množstvím nově uváděných titulů na obyvatele. NOP World Culture Score Index zároveň Čechy řadí mezi nejintenzivnější evropské čtenáře, kteří týdně čtení věnují skoro sedm a půl hodiny. Devět z deseti Čechů navíc nemá podle průzkumů problém nakupovat zboží z druhé ruky. Knihobot rovněž uvažuje o expanzi na další trhy. Ještě letos by mohl vstoupit na Slovensko.