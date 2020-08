Zvýšené ošetřovné se zatím nevrací, vláda chce reagovat pružně

Podle vedoucího tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Jana Brodského budou zatím platit stejná pravidla jako před pandemií. „Krizová verze ošetřovného platila pouze do 30. 6., od prvního července už platí původní varianta, která by měla přetrvávat i v tomto školním roce,“ uvedl Brodský pro iDNES.cz



Podle podmínek, které platí od prvního červencového dne, by nárok na ošetřovné měl zaměstnanec, který nemůže pracovat kvůli péči o dítě mladší 10 let. Podpůrčí doba by tak byla nejdéle 9 kalendářních dnů, šestnáct dní v případě, že je zaměstnanec samoživitel, který má v péči alespoň jedno dítě do 16 let, které musí dodržovat povinnou školní docházku. Výše ošetřovného činí 60 procent denního vyměřovacího základu.



Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti nemá jasné plány na řešení případných problémů s nárůstem nemocných dětí ve vzdělávacích zařízeních. „Momentálně nemohu říct, jak bychom reagovali. Vše bychom přizpůsobili situaci a tak nemohu s jistotou uvést žádný postup,“ říká Brodský.



Od března po celou dobu platnosti mimořádných covidových opatření platila pro ošetřovné zvláštní pravidla. Vypláceno bylo rodičům dětí mladších třinácti let či těm, kdo starali o starší hendikepované děti či člena domácnosti. Navíc se vyplácená dávka zvedla až na 80 procent vyměřovacího základu.

O péči se neomezeně a podle potřeby mohli střídat dva pečující a nárok na ošetřovné měli všichni rodiče, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohli v posledním měsíci školního roku poslat děti do školy či školky.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ovšem už na Twitteru naznačila, že ošetřovné přijde v koalici na přetřes. „Budeme ladit zvyšování důchodů nad zákonnou valorizaci, snížení platů ústavních činitelů, prodloužení Antiviru, nastavení kurzarbeitu a ošetřovné,“ uvedla.