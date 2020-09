Maláčová chce prosadit krizové ošetřovné, na celou dobu výuky na dálku

Na ošetřovné je nárok na devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku.



Už po uzavření škol na jaře parlament řešil prodloužení nároku na ošetřovné a dávka se pak vyplácela na děti do 13 let, a to až do konce června, i když už se mezitím školy otevřely. Rodiče ale tehdy nemuseli dítě do školy poslat, pokud usoudili, že pro něj bude bezpečnější, když zůstane doma. Od dubna výše ošetřovného činila 80 procent denního vyměřovacího základu. Nyní se podle návrhu ministryně zvyšovat nemá.

Pro nárok na ošetřovné má být podle návrhu ministryně nárok na základě potvrzení od školy o uzavření a o výuce na dálku. K té se má podle manuálu ministerstva školství přistoupit, pokud zbude ve třídě méně než polovina žáků.

Nárok na ošetřovné by mohli mít rodiče dítěte, které skončí v karanténě, i když jeho třída zavřená nebude. Pokud se školák bude učit na dálku, ošetřovné za celou dobu stát pošle.

Maláčová minulý týden řekla, že vládní strany o ošetřovném už debatovaly a podle premiéra Andreje Babiše změna pravidel kvůli koronaviru není nutná.