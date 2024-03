EY Podnikatelem roku 2023 se stal zdravotnický šéf Sotirios Zavalianis

Pod holding patří několik oborově rozpřažených zdravotnických zařízení: Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, onkologické a radiologické centrum Multiscan či diagnostické centrum v Nových Butovicích. Zatím posledním přírůstkem do rodiny je Centrum duševního zdraví. Největší a nejmodernější psychiatrické a psychoterapeutické zařízení ve střední Evropě své brány otevřelo teprve loni. „Člověk má právo dostat psychiatrickou péči na úrovni a v dobrém prostředí,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Zavalianis.

„AKESO je holding několika firem. Možná nějaký projekt je mírně rentabilní, jiný ztrátový a jiný vysoce profitabilní. Všechny firmy si musí vzájemně pomáhat, aby dceřiné společnosti AKESO byly profitabilní. Dlouhodobě se nám tato strategie vyplácí,“ dodává podnikatel.

Pro společnost zásadní oblast podnikání, ale i byznysový duch, kterým Zavalianis oplývá, byly tím hlavním, co porota složená především z bývalých vítězů soutěže, ocenila. „Významným způsobem přispěl k rozvoji zdravotní péče v Česku. Dokázal, že tuzemská medicína patří k těm nejlepším i v celosvětovém kontextu. Přístup k pacientům, péče o zaměstnance i jeho aktivity na poli vzdělávání a podpory potřebným jsou hodné ocenění,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Svými přednostmi už v létě Zavalianis zkusí přesvědčit také porotu na světovém finále soutěže EY podnikatel roku v Monte Carlu. Loni prestižní titul v celosvětové soutěži získala Doris Hsu z Tchaj-wanu, která založila jednoho z největších světových výrobců křemíkových plátků nutných pro výrobu čipů.

Čech světovou cenu ještě nezískal. Loni se o to pokusil Jakub Havrlant, zakladatel investiční skupiny Rockaway, pod níž patří například knihkupectví Luxor nebo cestovní agentura Invia.

Letos se do finále národního kola soutěže spolu se Zavalianisem probojoval také Ladislav Semetkovský, jehož firma Primoco UAV SE obstarává necelou třetinu celosvětového trhu s bezpilotními letouny v kategorii do 150 kilogramů.

O titul zabojovala také Martina Šmídlová, jež spolu se svým otcem řídí Šmídl Holdingovou Společnost, rodinnou firmu, která se zabývá přepravou a logistikou.

Do nejužšího výběru se dostal rovněž František Zykan. Jeho firma Area Four Industries vyrábí hliníkové a ocelové segmenty pro pódia festivalů či světových kapel. Porota zvažovala i Jana Hasíka ze skupiny HSF System, která je jedním z největších dodavatelů staveb.

Krystaly, REkrabička i hračky

Soutěž EY Podnikatel roku každým rokem vyhlašuje také několik dalších kategorií, v nichž se mezi sebou utkávají podnikatelé z celé země. I letos tak zabojovali o titul Technologického podnikatele, Začínajícího podnikatele a také o titul Společensky prospěšného podnikatele. Ten si během slavnostního večera na pražském Žofíně převzal Ondřej Širočka, který stojí za systémem vratných obalů REkrabička. Jeho znovupoužitelné nádobí už využívá 546 zařízení.

Titulem EY Technologický podnikatel roku 2023 se může pyšnit Jindřich Houžvička. Získaly mu jej jeho syntetické krystaly, které vyrábí v turnovské firmě Crytur.

Krystaly tvoří jádra medicínských laserů pro oční lékařství, elektronových mikroskopů nebo detektorů pro výrobu čipů. Takřka veškerá produkce firmy míří do zahraničí.

„Jindřich Houžvička navazuje na tradici drahokamového průmyslu v tomto regionu ve zcela jiném pojetí. Jeho úspěchy jsou mimořádné. Staví na znalostech týmu odborníků, kteří ve firmě působí často od jejího počátku, a zároveň je propojuje s mladými talenty,“ ocenila podnikatele vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

Zakladatel společnosti Elisdesign Aleš Novotný s dcerou Nelinkou

Až k titulu EY Začínající podnikatel dovedly hračky Aleše Novotného z kuřimské společnosti Elisdesing. Firma pojmenovaná po Novotného dceři Elišce totiž vznikla z jeho nespokojenosti s tím, jaké hračky mají obchody v nabídce. S manželkou totiž chtěli něco dřevěného v pěkných barvách a přírodních materiálech, což ale nenašli. Novotný se tak rozhodl, že si hračky vyrobí sám. „Nepůsobilo to na mě vůbec dobře. Uvědomil jsem si, že hraní her a pasivní sledování mobilů je sice aktuální, ale vůbec není ideální. Cítil jsem, že musím do dětského světa dodat změnu,“ vypráví.

Zjevně nebyl zdaleka sám, kdo po změně toužil. Před čtyřmi lety se totiž firma rozšířila i na slovenský a maďarský trh, rok 2021 byl vlivem covidu silný. Letos v únoru pak otevřela v Praze největší prodejnu s dřevěnými hračkami, s e-shopy chystá expanzi i po Evropě.

U čtenářů bodovaly protézy

Na čtenáře udělala největší dojem společnost zaměřená na výrobu protéz a ortopedických pomůcek Ergona Opava. V jejím čele stojí Monika Drobná společně se svou maminkou Evou Bokišovou. Dnes už rodinnou firmu koupil v malé privatizaci Moničin tatínek Miroslav Bokiš, který se ale už z vedení společnosti stáhl a místa se ujala jeho dcera.

„Není nás mnoho, kteří jsme po rodičích firmy přebrali, jsem v tomto spíše výjimka. Hodně společností právě kvůli tomu končí,“ vysvětluje sympatická čtyřiačtyřicetiletá žena.

Eva Bokišová (vlevo) a Monika Drobná, majitelky společnosti Ergona Opava

Dlouho ji přitom ani nenapadlo, že by se ve firmě angažovala. Měla totiž rozjetou kariéru v bankovnictví. Tehdy ale přišel zlomový bod a Drobná si uvědomila, že korporát není nic pro ni. „Vím, kdy se to přesně stalo. Bylo to v jedné pasáži v Praze u Václaváku. Šla jsem tou pasáží a najednou mi došlo, že už nechci být v korporátu. Že chci dělat to, co dělají rodiče. A k již vystudované ekonomii jsem přidala i studium protetiky. Bez toho se tato práce totiž dělat nedá,“ vzpomínala Drobná.

Kombinace silného osobního příběhu a zaměření firmy, která pomáhá lidem překonat těžké životní okamžiky, zaujala v hlasování nejvíce čtenářů serveru iDNES.cz. Ve čtrnáctém ročníku ankety o nejlepší podnikatelský příběh udělili oběma ženám 977 hlasů z celkových 5 532.

„Příběh rodiny Bokišových a jejich společnosti vypadá na první pohled nenápadně, ale ve skutečnosti za ním stojí spousta odhodlání, odvahy, trpělivosti, nasazení a tvrdé práce. Na takových firmách stojí každá zdravá ekonomika a jsem rád, že právě Ergona Opava uspěla v letošním ročníku soutěže čtenářů o nejlepší podnikatelský příběh,“ vzkázal letošním vítězkám šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.