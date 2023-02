Baví mě pestrost byznysu, říká nový EY Podnikatel roku Jakub Havrlant

Začínal jako startupista, působil jako generální ředitel v nadnárodní internetové společnosti, jako investor má čich na tradiční byznysy, e-commerce firmy, startupy i blockchainové technologie.

V roce 2015 například investoval do společnosti Productboard, která se před rokem stala takzvaným jednorožcem, tedy startupem, jehož hodnota dosáhla miliardy dolarů. Mimořádně úspěšná byla také jeho investice do kryptoprojektu Terra, která podle webu Czechcrunch přinesla zhodnocení 18 tisíc procent.

Teď se Havrlant stal podnikatelskou osobností roku 2022. Českou republiku bude reprezentovat na celosvětovém finále prestižní soutěže EY v Monte Carlu.

Hledáme příležitosti, tam kde žijí lvi. Jakub Havrlant Rockaway

Byl jste odmala podnikavý?

Vždycky jsem byl hodně kreativní. Už jako malé dítě jsem různě obchodoval, například s cédéčky. A vždycky jsem snil o tom, že postavím skupinu, kde bych měl dostatečně kreativních impulzů a mohl rozvíjet byznysový ekosystém.

Takže jste myslel na něco, jako je Rockaway?

Je to tak. Ale moje byznysová dráha začala tak, že jsem pracoval v poradenské společnosti PwC a pak jsem založil společnost Bezrealitky.cz. To byl jeden z prvních startupů, jak je dnes známe.

Bezrealitky.cz jste založil, když vám bylo 22 let. Jak vás to napadlo?

S partnery jsme chtěli udělat projekt s internetovými mapami. To byla tehdy novinka. Google spustil Google Maps a poskytl jejich API (rozhraní, v němž je možné programovat aplikace, pozn. red.), kde se mohly tvořit různé projekty. Přemýšleli jsme, co s tím, a reality nám přišly ideální, protože pro ně je lokalita klíčová. Přišlo nám zajímavé použít mapu pro zobrazování, hledání a odprezentování dané nemovitosti. Zároveň nám připadalo, že trh s realitami je dost svázaný makléři a realitními firmami. Chtěli jsme přímo propojit prodávajícího a kupujícího, bez makléře, bez realitky, proto se to tak jmenovalo.

Potom jste startup úspěšně prodal a z vydělaných peněz jste založil Rockaway, že?

Ještě mezitím jsem spolupracoval s nadnárodní internetovou společností Naspers. Pomáhal jsem jim v regionu střední a východní Evropy vybudovat portfolio e-commerce firem. To byla doba, kdy jsme postavili Aukro, koupili Heureku a rozvíjeli další projekty. V průběhu jsem ještě začal dělat andělského investora.

Když jsem zakládal Rockaway, chtěl jsem investování dát korporátnější strukturu. Baví mě pestrost. Od začátku jsem snil o tom, že postavíme portfolio, které ve své šíři bude nejen fungovat, ale bude také bezpečnější než dělat jen jednu firmu, sázet všechno na jednu myšlenku. A to zůstává misí Rockaway doteď.

Na základě čeho projekty vybíráte?

Říkáme tomu vertikála. Najdeme si sektor – tedy vertikálu, která nám přijde zajímavá z hlediska růstu – v němž zároveň vidíme příležitost inovací. A pak kolem toho nabalujeme další a další projekty.

Jak se rozhodujete při výběru konkrétního projektu?

Liší se to. Například v rizikových investicích strašně moc záleží na týmech. Myšlenka startupu je sice důležitá, ale klíčovým elementem je tým. Protože když stavíte projekt na zelené louce, tak potřebujete tah na branku, silné nadšení, zkrátka lidi, kteří to dokážou protáhnout i těžkým obdobím.

A to dokážete odhadnout?

Snažíme se o to. Je to práce s lidmi, trocha psychologie. Naproti tomu když vstupujeme do saturovaných starších firem, které jsou zajetější, tak se rozhodujeme spíš podle pozice na trhu. A díváme se na to, jak nám konkrétní nápad může zapadnout do celkové myšlenky.

Proč pořád mluvíte v množném čísle?

Všechno, co v Rockaway děláme, je týmová práce. Já na to nejsem sám, nedělám byznys od začátku do konce.

Velkým úspěchem startupového světa je aktuálně český Productboard. Vy jste byli mezi prvními, co do nich investovali, že?

My jsme byli úplně první. Productboard je strašně hezký příklad startupového úspěchu. Hubert Palán dokázal postavit krásnou firmu na velkém americkém trhu. To bylo na tom to zajímavé. Z pohledu venture portfolia je to náš největší investiční úspěch.

Jak je na tom teď obecně investování do startupů? Co se změnilo kvůli celosvětové krizi?

Když se zdražuje kapitál, tak se investice do mladých technologických společností, jejich rizikovost a nákladovost přepočítávají úplně jinak. Investování se zpomalilo a vrátilo se k fundamentu, který si zakládá na ziskovosti daných projektů. Valuace technologických společností šly výrazně dolů, což se propsalo do celé startupové scény. Venture kapitál (rizikový kapitál, pozn. red.) zkrátka zatáhl za brzdu.

Na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo špatně. Oblast venture kapitálu byla v mnoha ohledech přehřátá, takže nějaké pročištění je správné. Důležité je, že pořád investujeme do projektů, které mají hlavu a patu a dobrý tým. Nemyslím si, že by situace byla tak vážná, že by dobrý projekt nesehnal financování.

Zohledňujete globální krizi, když se rozhodujete, kam investovat?

Určitě. Pro nás to nebylo překvapení, dalo se to očekávat. Proto jsme z některých aktiv už od začátku minulého roku odcházeli. Sledovali jsme, co se bude dít, jak dlouho bude zpomalení trvat, kde by nás to mohlo překvapit. Začali jsme být opatrnější.

Po nějaké době jsme si uvědomili, že to není brutální krize. Spíš to vnímáme jako očistec a návrat ekonomiky zpátky do reálných parametrů. Po většinu doby, co podnikám, měl kapitál svou cenu, což je podle mě správně. Nemyslím si, že kapitál může být zadarmo, že je to neomezený zdroj tak, jako to bylo posledních pár let.

Jedny z vašich posledních investic jsou startupy Campiri a Freeway Camper, které půjčují karavany. Čím vás zaujaly?

Máme rádi sdílenou ekonomiku, myslíme si, že je to jedna z manter internetu. A přišlo nám zajímavé, že se sektor půjčování karavanů digitalizuje. Zákazník má díky tomu větší výběr a lehčí cestu k samotnému pronájmu. Zároveň to vytváří trh pro vlastníky karavanů, kteří se tak mohou zapojit. A taky roste skupina lidí, která na tento typ dovolené jede.

Jedním z vašich velkých aktiv je internetová cestovní agentura Invia. Už se oklepala po covidové krizi?

Oklepala se výrazně. V celém sektoru cestování jsme po covidu zaznamenali obrovský nárůst. Lidé se v době pandemie vyčerpali materiálově, koupili si nové televize, kolo, pračku, vybavili domácnost. Ve chvíli, kdy se covidové restrikce uvolnily, spustila se do té doby zadržená poptávka. Při covidu jsme také celou Invii extrémně zefektivnili. Platforma si tak vede lépe než před pandemií.

Čeho se zefektivňování týkalo?

Myslím tím digitalizaci celého procesu. Invia je tržiště cestovních agentur v celé střední Evropě a zejména v Německu. Před covidem jsme řadu transakcí dělali prostřednictvím call centra, měli jsme robustní back office, složitou strukturu. To už dnes není.

Část portfolia máte v kultuře. To přitom asi není zrovna byznysové terno.

Kultura má svoje pravidla. Navíc jsme biti tím, že Česko je malý trh. Nicméně začali jsme s ní tak, že jsme vstoupili do Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. To je podle mě největší a nejhezčí společenská platforma v Česku. Šlo o srdcovou investici. Chtěli jsme aktivitu, která podpoří značku a společenskou odpovědnost Rockaway.

Nechceme dělat jen čistě pragmatický byznys s jedničkami a nulami. No a jako ve všem ostatním, i v kultuře hledáme možnosti digitalizace, ať už je to digitalizace plateb či gastronomických služeb v rámci festivalů, nebo navázaná práce s digitálním obsahem. Spustili jsme například specializovanou platformu KVIFF.TV pro nadšence filmu s „niche“ artovými filmy.

Jak dopadl minulý rok na blockchainový fond Rockaway X?

Řeknu to trochu šířeji. Když jsme začali dělat blockchain, šlo o inovaci v technologiích. Líbilo se nám to, protože to filozoficky reprezentuje dnešní společnost, převážně tu mladší, která chce být ve všem mnohem více zainteresovaná.

Nejdřív jsme měli továrny, potom nastoupil mediální a technologický sektor, který začal lidi sofistikovaněji motivovat k zapojení. Blockchain je vlastně třetí vlna byznysové i společenské evoluce, která dokáže systém posunout na další úroveň propojení. Naskočili jsme do něj poměrně brzo a zažili agresivní trendový růst.

Minulý rok se nesl v duchu prozření. Blockchain je fundamentálně správně, jeho pročištění, vyhození odpadu a nesmyslných projektů je potřeba. Projekty, které dávají smysl, udržely svou hodnotu navzdory průšvihům, jako byl třeba pád kryptoburzy FTX.

Angažovali jste se v kryptoprojektu Terra. Vystoupili jste z něj těsně před tím, než jeho hodnota spadla na nulu. Jak tuto zkušenost zpětně hodnotíte?

Já to hodnotím dobře. Tým ukázal, že ví, jak na to. Blockchain má jednu obří výhodu – všechno je v datech. Když jste schopni v nich dobře číst, zjistíte, co se v daném projektu děje. Terra je toho dobrým příkladem. Naše datové nástroje, které používáme pro sledování investic, nám zjednodušeně řečeno ukázaly, kdy je ten správný čas z Terry odejít.

Vnímáte kritéria společenské a ekologické udržitelnosti firem (ESG) jako povinnost?

Není to povinnost, ale příležitost. Uvědomění si toho, jaký dopad mají vaše akce v byznysu, je důležité. Už to není jenom o tom za každou cenu vydělat peníze. Spousta lidí se na to dívá pragmaticky, že musí něco splnit, ale my v tom vidíme něco, co bude pohánět změnu, co bude narušovat zajeté koleje a stavět nové příležitosti v dalších dekádách.

Vybíráte si projekty podle kritérií ESG?

Nemůžu říct, že bychom vyhledávali projekty jen podle toho, jestli mají ESG. Ale v našem venture fondu je to jeden z nosných pilířů investování. Je pro nás důležité, jaký dopad projekt má.

Vaším mottem je latinské „hic sunt leones“, tedy „zde jsou lvi“. Co to pro vás znamená?

Reprezentuje to myšlenku nebát se prozkoumávat neznámé, hledat příležitosti tam, kde je nikdo jiný nehledá. Zároveň je to o tom vystupovat mimo komfortní zónu a někdy jít i mimo hlavní myšlenkový proud společnosti.