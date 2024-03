Lidé si zaslouží lepší zdravotní péči, říká EY Podnikatel roku Zavalianis

Za tu dobu stihl dokázat, že zdravotnictví se dá dělat efektivně, aby i ekonomicky dávalo smysl. Loni dosáhl jeho holding AKESO obratu ve výši pěti miliard. Zavalianisovy nemocnice a léčebná centra přitom nejsou místem jen pro bohaté vyvolené, kteří za každý úkon platí tisíce i víc. „Pacienty nemůžeme brát podle toho jestli někdo má, nebo nemá peníze. Neumíme poskytovat různé druhy péče, neumíme léčit líp, nebo hůř. Co se týče lékařské péče, kdokoli k nám přijde, dostane stejnou péči,“ vysvětlil Zavalianis v rozhovoru pro MF DNES.

V jeho nemocnicích se tak platí pouze za nadstandardní služby, jako jsou soukromý pokoj, velký apartmán či jídelníček na přání.Sám by ale byl rád, kdyby se za péči připlácet dalo s výjimkou té akutní. „Někteří lidé říkají, že si platí zdravotní pojištění, a to jim stačí. Všechno ale pokrýt nemůže,“ vysvětluje Zavalianis a jako příklad dává dlouhé čekací listiny u specialistů. „Na operaci se čeká několik měsíců až let,“ zdůrazňuje s tím, že kvůli tomu bují „podpultový prodej a černá ekonomika.“

To ale zdravotnický šéf ve svém holdingu nechce a volá po oficiální spoluúčasti pacienta. „Všechny peníze by měly být zdaněné a do ekonomiky se vrátit,“ tvrdí.

Nemocnice i psychiatrie

Pacienty Zavalianisovi lidé léčí například v nemocnici Hořovice. Její vznik přitom doprovázely mohutné protesty tamních obyvatel, kteří se báli, že nemocnice bude vytunelovaná. Podnikatel má však úplně jiné plány. Rovněž v Hořovicích staví novou nemocnici, která má mít v konečné fázi 800 akutních lůžek. Cílem je, aby v případě další velké pandemie, jako byla ta covidová, mohla sloužit jako infekční nemocnice. Ambiciózní projekt má stát do dvou let.

Prozatím nejnovějším Zavalianisovým počinem je nejmodernější psychiatrické zařízení ve střední Evropě, které vybudoval v Berouně. Z velké části ho financoval sám, něco mu půjčila Komerční banka. Stavba vyšla celkem na 1,2 miliardy korun.

Centrum chce poskytovat psychiatrickou péči na úrovni v zemi, kde je stav psychiatrie žalostný. Už v roce 2016 předložil celý projekt ministerstvu zdravotnictví. Stát ho ale tehdy podpořit odmítl. „Ani jeden člověk z komise si tenkrát nemyslel, že by projekt měl být postavený. Rozhodl jsem se, že projekt budeme realizovat. Tím spíš, že nám nikdo nerozumí,“ vysvětloval v rozhovoru pro MF DNES Zavalianis.

Sotirios Zavalianis stojí v čele zdravotnického holdingu AKESO. „Název vymyslela naše kolegyně, která je znalec řecké kultury. Akeso je jedna z dcer boha léčitelství Asklepia,“ vysvětluje podnikatel.

V současnosti se holding oceněného podnikatele soustředí na výstavbu polikliniky v hlavním městě. „Chtěli bychom ukázat, jak by měla vypadat primární péče,“ vysvětluje motivaci pro budování dalšího zdravotnického zařízení šéf holdingu.Ten dnes stojí v čele miliardového uskupení, které nepřestává růst a nikdy nemělo nouzi o zaměstnance.

Zavalianisovo dětství a mládí ovšem ničemu takovému nenasvědčovalo. Pochází z velmi nemajetného prostředí. „Byl jsem předurčen k tomu, abych celý život pásl kozy a sbíral olivy. Nikdy jsem se s tím nechtěl smířit,“ přiznal osmapadesátiletý podnikatel Forbesu.Zavalianis vyrostl v chudé oblasti Epirus v Řecku ve velmi nemajetné rodině. Časopisu Forbes řekl, že právě odtud, z řecké vesnice, kde jak sám říká „nebylo nic“, pramení hlavní motiv, který ho žene v podnikání dopředu. „Chtěl jsem lidem dokázat, že za něco stojím,“ dodal.

Do Česka přijel v roce 1984 s cílem vystudovat VŠE, během toho nasát fungování socialismu a jeho prvky přinést do Řecka. „Byl jsem politicky angažovaný člověk. V Pasoku, socialistické straně Řecka, jsme doopravdy věřili, že můžeme změnit svět. Chtěli jsme studovat v socialistických státech a po návratu domů v těch myšlenkách pokračovat,“ vysvětlil Zavalianis v časopisové zpovědi.

Osud tomu ale chtěl jinak a Zavalianis místo rozvíjení socialistických ideálů rozjel v Řecku v roce 1990 svůj první byznys: firmu zaměřenou na zásobování lodí. Záhy ji opustil a začal řídit nadnárodní distribuční podnik. Pozice součástky korporátního stroje ale nebyla nic pro něj, firmu proto raději koupil.

Do zdravotnictví vstoupil v polovině 90. let, kdy získal podíl ve zdravotnické společnosti Mediscan. Tehdy začal své impérium budovat. V roce 2001 založil onkologické centrum, o tři roky později vyplatil společníky a v roce 2007 privatizoval nemocnici v Hořovicích. „Musíme ukázat národu, že si zasloužíme lepší a důstojnější péči, než dosud poskytoval stát,“ shrnuje své krédo EY Podnikatel roku 2023 Sotirios Zavalianis.