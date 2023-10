Energetika Ukrajiny je otřesena. I přesto letos elektřinu vyvážela, říká expert

„Slovo otřásla je skutečně na místě. A nejde jen o síť elektroenergetickou, ale před zimou je třeba říct, že i o síť teplárenskou,“ upozorňuje Macenauer.„Elektrická soustava na Ukrajině přesto funguje a je schopná zásobovat spotřebu z nějakých 25 až 40 procent. Ale je třeba dodat, že vinou válečného konfliktu se spotřeba energie snížila. Každopádně převážná část kapacit uhelných elektráren byla zničena nebo velmi výrazně poškozená,“ pokračuje expert.

Ukrajina dokonce elektřinu vyvážela

Co se týče jaderných zdrojů, ty významně podléhají ruské okupaci. „Okolo 40 procent jaderné kapacity je okupováno, i tak je ale soustava v tuto chvíli připravena na zimu. Ale očekává se, že bude docházet k nějakým importům energie.“

Podle Macenauera půjde převážně o import ze zemí EU. „Někde na úrovni kolem možná 2 až 3 GW. Ale nutno dodat, že dokonce v posledních měsících docházelo v některých dnech naopak i k exportu elektřiny z Ukrajiny.“

Ke zkáze energetické sítě došlo zejména v prvních měsících války, ale v tuto chvíli se podle Macenaurea zlepšila zejména ukrajinská protivzdušná obrana. „Vybavenost ukrajinské armády je dnes řádově na jiné úrovni. Drtivou část ruských vzdušných i raketových útoků umí Ukrajina v tuto chvíli odvrátit.“

A znamená to tedy, že na Evropský trh se z Ukrajiny dostává levná energie? Podle Macenauera ano a řada odborníků podle něj spekulujte o tom, že v budoucnu, v době za 10 až 20 let, by se Ukrajina mohla stát pomyslným energetickým centrem, které by dodávalo energii Západu.

„I Ukrajina projde samozřejmě dekarbonizací. Ale je to země, kde je v tuto chvíli jiná úroveň stavebního povolování, jiná úroveň protestů veřejnosti proti některým stavbám, a tak z tohoto úhlu pohledu by se tam daly energetické zdroje stavět rychleji,“ myslí si expert.

Cenový vývoj v zimě

Podle Macenauera to může představovat také řadu problémů. „Je to tradičně země s velmi vysokou mírou korupce. Jistě lze předpokládat, že pokud by se přidala k Evropské unii, změní se to, ale ve finále to je zřejmě chiméra.“

Michal Macenauer pak nabídl v Rozstřelu odhad, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a plynu během této zimy. Trhy v posledních dnech hlásí zejména nárůst cen plynu, a to zejména kvůli napětí mezi Izraelem a hnutím Hamás a také kvůli pokračujícím stávkám v továrnách na zkapalněný plyn v Austrálii.

„Vliv těchto okolností bude ale spíš dočasný. Evropa je samozřejmě závislá na dovozovém plynu, který importuje v podstatě z celého světa. A cena na evropských burzách na to reaguje. Ale jak konflikt v Gaze, tak australská krize nebudou mít vliv na nějaký trend. Bude to prostě jenom výkyv,“ odhaduje expert.

Jinak by podle něj neměly ceny energií zásadně růst. Očekává na trzích spíše stagnaci, možná i pokles cen, a to také s ohledem na počasí, které přinese tato zima. „Zdražovat se určitě nebude. Jen pokud by došlo k nějaké velmi tuhé nebo dlouhé zimě, může se trend zlevňování pozastavit.“

Koupě NET4Gas byla správná

V závěru Rozstřelu se pak Michal Macenauer krátce vyjádřil také k tomu, že stát koupil společnost NET4Gas, která je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. „Myslím si, že to není rozhodně chyba, že to z geopolitického pohledu dává velký smysl,“ myslí si.

„Infrastrukturu bude provozovat společnost, která provozuje největší energetickou infrastrukturu – elektroenergetickou. A tou je společnost ČEPS, která to zvládá velmi dobře. Myslím si, že přechod pod společnost ČEPS je i zárukou, že vše bude dál fungovat velmi dobře,“ uzavírá expert.

Jak je na tom tuzemská přenosová soustava? Patří opravdu mezi nejlepší v Evropě? A co bude muset v energetice Česká republika ještě dobudovat nebo změnit? I na to odpovídal Michal Macenauer, ředitel strategie energetické společnosti EGÚ Brno, v Rozstřelu.