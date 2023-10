Nemějte strach. Ceny elektřiny od ledna nepůjdou nad strop, uklidňuje expert

Od začátku roku 2024 končí zastropované ceny za elektřinu a plyn. Stát již nebude proplácet za občany poplatky za preferované obnovitelné zdroje energie. Aktuálně je to 600 korun za megawatthodinu. Navíc zdraží také distribuční poplatky. Podle energetického experta Jiřího Matouška, člena představenstva společnosti Centropol, by však domácnosti neměly platit více než za letošní zastropované sazby, které dosud garantoval stát. Řekl to v pořadu Rozstřel.