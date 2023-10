Rafaj: Vyhrál antiimigrační populismus, ale pracovníky z ciziny Česko potřebuje

„Nedostatek pracovní síly je v současné době největším problémem české ekonomiky a dalšího možného růstu. Projevuje se to tak, že máme nejpomalejší tempo hospodářského růstu po covidu. Máme tady celou řadu investorů, kteří říkají, že už se v Česku nebudou rozšiřovat, protože tady není dostatek pracovníků,“ prohlásil hned v úvodu Rozstřelu Jan Rafaj.

„Dokonce tady jsou i některé výrobní haly, které jsou prázdné kvůli tomu, že nejsou lidi. A jak to řešit?“ ptá se Rafaj. „Jedna možnost je snažit se najít pracovní sílu na českém trhu. Ale to je hodně obtížné. Jsme země s jednou z nejdelších rodičovských dovolených. Teoreticky by se několik desítek tisíc mladých rodičů mohlo zapojit dříve do práce, pokud bychom měli vybudovanou infrastrukturu předškolní péče.“

„Kdybychom uměli lépe oslovovat a motivovat seniory, aby odcházeli později do důchodu, a neumožňovali jsme předčasné důchody, tak bychom i tam získali nějaké další lidi. Nicméně ani to by pořád nestačilo,“ míní prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Pak podle něj přišlo během loňského roku na trh práce 100 tisíc ukrajinských uprchlíků. „A také to nestačilo. Proti tomu jsme měli významné odchody do předčasného důchodu. A každý další rok nás čeká znovu negativní bilance. Silnější ročníky odcházejí do důchodu a slabší přicházejí ze škol na trh práce. A to se nezmění.“

„Pokud někdo najde lepší řešení: sem s ním,“ říká Rafaj. „Ale zatím celá Evropa ukazuje, že jedno z moudrých řešení je najít pracovní sílu mimo náš pracovní trh. Ale je otázka, jak to udělat.“

Ochromené služby do tří let

„Pokud s tím nic nebudeme dělat, pokud si budeme říkat, že tady nikoho z ciziny nechceme, tak do tří až pěti let uvidíme ochromené veřejné služby, včetně péče v nemocnicích. Už dnes vidíme, že v nemocnicích pracují lidé ze zahraničí. Prostě si musíme říct, jestli chceme jednoho dne přijít do nemocnice a tam nebude nikdo, kdo by se o nás postaral,“ varuje prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Ideální by podle něj bylo, aby tito pracovníci přišli z míst, kde si už zaměstnavatelé pracovní sílu předem připravili. „V loňském roce jsme řešili jednu významnou strojírenskou firmu ze severní Moravy, která si připravila svářeče v Indii. Udělala tam velký svářečský kurz, místní lidi si připravila a nabídla se, že se v Česku o tyto lidi postará.“

„Nejlepší je, když sem potom přicházejí celé rodiny. A pak to nebude tak, že by z práce chodili na nějaké ubytovny, kde nevědí, co mají dělat,“ říká Rafaj s tím, že by mohlo jít například o rodiny z Kazachstánu i ostatních postsovětských republik, dále z Rumunska nebo ze Srbska. Uvažovat se může také o pracovnících z Filipín nebo Malajsie.

Rafaj zásadně odmítá neřízenou migraci, která se neosvědčila v posledních letech například v Německu. Souhlasil by ale s postupem, kdy by tito pracovníci před příchodem do Česka měli u nás již předem domluvené pracovní místo.

Podle něj je pozitivní, že vznikla v rámci vládního výboru pro strategické investice pracovní skupina, která se zabývá lidským kapitálem. „Pracujeme na některých věcech, které se dají udělat rychle, aby byl efekt cítit nejpozději v příštím roce. Třeba abychom měli alespoň pro vysoce kvalifikované pracovníky rychlý režim, který by umožňoval tyto lidi do Česka dopravit na rychlé turistické vízum a další pracovní podmínky by se daly vyřídit až následně. Obdobně, jako jsme to udělali u ukrajinských uprchlíků.“

Česko jako montovna?

Vláda podle něj zároveň připravuje novelu cizineckého zákona, která by měla celý proces digitalizovat. Tím by se dalo zabránit tomu, aby do Česka přicházeli potenciálně rizikoví lidé, například z válečných oblastí, jako je Sýrie.

Rafaj pak čelil časté otázce některých ekonomů, podle nichž se na současnou situaci dívají lidé z průmyslu optikou minulosti. Noví pracovníci ze zahraničí sice obsadí volná pracovní místa, ale často jde pouze o pozice, kde už Češi nechtějí pracovat a které drží českou ekonomiku na úrovni montovny.

Nebylo by pro český průmysl dlouhodobě výhodnější udělat z Česka vědomostní ekonomiku, kde jednoduché profese zastanou stroje a drtivá většina lidí se přesune do sofistikovaných odvětví?

„To jsou taková krásná slova, která od těchto ekonomů slyším všude možně,“ myslí si Rafaj. „Ale pojďme do praxe: ukažte mi firmu, která nehledá pracovníky. A ukažte mi pozici, o kterou je dostatek zájemců. Pokud tady stávkují lékaři, že nebudou přesluhovat, tak to znamená, že máme nedostatek lékařů. My dnes skutečně nemáme pozici, kde by bylo dost zaměstnanců. Snad kromě některých vládních úřadů.“

„Ale my dnes skutečně hledáme hlavně kvalifikované lidi v průmyslu: svářeče, obráběče. To jsou dobře placené pracovní pozice. Proč to nechtějí dělat Češi za více než 50 tisíc měsíčně? Podívejte se, kolik mladých lidí končí technické obory každý rok. A obecně, kolik mladých lidí jde na trh práce?“ ptá se Rafaj.

Nechceme sem tahat migranty

On sám odmítá, že by velcí zaměstnavatelé chtěli do Česka „tahat“ nekvalifikované migranty, kteří by deformovali svými nízkými mzdovými požadavky český trh práce. „Ale i tak – pojďme se bavit o tom, jestli má smysl vozit třeba levné skladníky. Ale na druhé straně: kdo sklidí ovoce nebo zeleninu, když to Češi nechtějí dělat? A na všechno nemáme stroje.“

„Pak tu nemáme obsazenou celou řadu řemeslných pozic. Ani ty nenahradí stroje. Kdo vám opraví myčku a pračku. A kdo vám opraví komín na střeše? Prostě to jsou takové teoretické řeči. Reálná situace je jiná,“ konstatuje Rafaj.

Podle něj bude v Česku do dvaceti let chybět 700 tisíc zaměstnanců a zdaleka ne všechny pozice nahradí roboti. Proto zástupci českého průmyslu požadují urychlení procesu udělování pracovního pobytu.

Podle Rafaje v tomto ohledu za posledních více než deset let zásadně selhal stát. „My tady žijeme tvrdým populismem. Stejně jako svého času Británie, která se rozhodla pro brexit. A dnes se tam všichni ptají: kdo nám sklidí naše pole?“

Selhaly poslední tři vlády

„Ale pozor. To není problém současného premiéra,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy. „Aniž bych chtěl nějak extra chválit tuhle vládu, tak ona alespoň koná: zvyšuje kvóty pro zahraniční pracovníky, řeší seznam bezpečných zemí, připravuje změnu cizineckého zákona. Tohle je ale problém tří předchozích vlád, které si migraci vzaly jako těžce populistické téma. A dneska i bývalý premiér Babiš ve svých podnicích řeší stejný problém.“

Rafaj poté naopak ostře kritizoval současnou vládu za přístup k cenám energií. Podle něj na vysoké ceny nedoplácejí pouze domácnosti, ale hlavně české firmy, které ztrácejí konkurenceschopnost, protože okolní státy ceny energií významně dotují.

„To je ten příběh s žábou. Když budete pomalu zvyšovat teplotu v kotli a vařit ji, tak ona nevyskočí. Ona si bude zvykat, až se uvaří. A to se přesně v tuto chvíli děje. A my na to musíme včas zareagovat, jinak náš energeticky náročný průmysl uvaříme.“

„V Evropské unii jsme zemí s největším podílem průmyslu na HDP. Celá řada ekonomů to kritizuje, ale já si myslím, že to je naše přidaná hodnota, je to specifičnost v rámci deglobalizující se Evropy. Vyrábět ocel, dělat svou chemii, to se ukazuje jako obrovská výhoda. Pokud ji správně nastavíme, můžeme ji i správně využít,“ myslí si Rafaj.

„Ale naše firmy tak mají těžší cestu k dekarbonizaci a zároveň jsou daleko citlivější na cenu energií. A tady se za poslední tři roky přepsalo významně hrací pole. Byli jsme zvyklí na levnou energii z levného plynu a levného uhlí. Ale levný plyn jsme ztratili a do toho nám Evropská unie zdražuje emisní povolenky, takže i ta bývalá levná energie z hnědého uhlí je dneska zatížená,“ uzavírá Rafaj.

Co by tedy vláda měla konkrétně udělat? Slyší premiér na výhrady českého průmyslu? A řeší složitou situaci vládní konsolidační balíček podle představ českých byznysmenů? I na to odpovídal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj v Rozstřelu.