Ekonom Stroukal: Nestagnujeme navždy, jen je blbá nálada a bojíme se utrácet

„Do pandemie jsme vstupovali z poměrně dobré situace. Pracovní trh byl přepnutý, měli jsme rekordně nízkou nezaměstnanost. Laicky řečeno: kdyby byla nezaměstnanost 50 procent, růst se snadněji nastartuje tím, že nezaměstnaní nastoupí do pracovních pozic. Ale když vstupujete do covidových problémů s nezaměstnaností prakticky na nule, je to obtížnější,“ vysvětlil v úvodu Rozstřelu Stroukal.

„Musíte zajistit růst zvyšováním efektivity a produktivity. Tím, že se lépe přeskupí práce, kterou už u nás máme. A to je mnohem obtížnější než jenom práci najít. Ale to je zároveň pozitivní. Asi by nikdo nechtěl, aby to bylo jinak,“ dodává s tím, že pak musí Česko pracovat i s negativními věcmi.

„My třeba víme, že během pandemie jsme ztratili velkou část spotřeby, zhruba srovnatelně velkou jako Rakousko. Ale na rozdíl od Rakouska jsme ji nedokázali znovu nakopnout. A tady je problém. Nevím, jak to lidsky říct: máme zřejmě problém s blbou náladou,“ upozorňuje ekonom.

Češi se bojí budoucnosti

Češi podle něj nejsou schopni rychlejšího návratu k předcovidovému spotřebnímu chování. „Pořád se obáváme budoucnosti. A vidíme, že rostou úspory domácností na úkor spotřeby. A to platí i o firmách. Ty se stále ještě obávají budoucnosti a pro jistotu jsou opatrnější, což může mít racionální základ, ale v porovnání s ostatními zeměmi kolem nás to vede k tomu, že nerosteme tolik jako oni.“

Dominik Stroukal sice nechce přímo vyzýval občany, aby více utráceli své úspory. Ale bylo by podle něj dobré, aby nálada ve společnosti byla optimistická, protože v tuto chvíli nezažíváme podobnou krizi jako například v roce 2008.

„Prostě máme blbou náladu z politiky, z věcí, které se bohužel staly. Prošli jsme si migrační a energetickou krizí. A přitom jsme spoustu z těchto věcí zvládli relativně dobře. Ještě před rokem jsme předpokládali, že budeme zažívat mnohem větší problém. My máme důvody být optimističtější. Ale je mi cizí přímo vyzývat lidi, aby nakupovali a podpořili českou ekonomiku,“ říká Stroukal s tím, že to závisí na každém z nás.

Ekonom však vzápětí upozornil na to, že vedle hromadění úspor u lidí i firem zároveň roste počet občanů, kteří nedosáhnou na normální životní úroveň. „A to společnost bohužel rozděluje.“

Poláci to dělají dobře

A proč Česko v hospodářských ukazatelích v tuto chvíli předhání například Polsko? Naši severní sousedé vstoupili do covidového období z horší startovací pozice a z ní je mnohem snadnější nastartovat růst. Zároveň měli vyšší nezaměstnanost a podle ekonoma mají i pružnější trh práce.

To je podle něj jeden z klíčových faktorů. „Spoustu věcí dělají dobře. Nevidím do všech oblastí, ale třeba to platí ve věci přijímání pracovníků ze zahraničí nebo třeba studentů. Učím na vysoké škole. Když se zahraniční studenti rozhodují, kde v Evropě budou studovat, najdou si nejkrásnější města. Třeba Prahu. Řeknou si: tady chceme studovat, ale nedostanou dostatečně rychle razítko. A když už se jim začíná blížit semestr, jdou rychle do Polska, kde razítko dostanou za 15 dní. U nás je to několikanásobně pomaleji.“

A pak jsou tu podle něj i další polské úspěchy, třeba v rychlosti výstavby infrastruktury. „Umějí dostavět dálnice. Víme, jak dokážou využít evropské peníze. To jsou věci, ve kterých se Polákům dařilo. Musíme zlepšit situaci nejenom zezdola, tedy ve změně nálady, ale i shora, od státu. Protože tyto věci můžeme nastavit minimálně na úroveň Polska, nebo dokonce ještě lépe,“ uvádí Stroukal.

Česko momentálně zažívá ekonomickou stagnaci, ale podle Stroukala nebudeme stagnovat navždy. „Nebudeme navždy přešlapovat. Chápu, že například hospodářská komora říká, že jsme na křižovatce. A některým jejich návrhům fandím.“

„Od revoluce jsme měli udělat spoustu věcí, které nakopnou náš dlouhodobý růst. Ale čistě ekonomicky řečeno, nejsme dnes v situaci, kdy bychom potřebovali nastartovat růst jako ve třicátých letech 20. století ve Spojených státech amerických, kdy bychom potřebovali mobilizovat peníze, snížit daně, zvýšit vládní výdaje, stavět přehrady a zaměstnávat lidi. To není problém české ekonomiky,“ podotýká ekonom.

Levná pracovní síla nám nestačí

Podle něj se v tuto chvíli postupně vyčerpávají naše komparativní výhody, například levná pracovní síla. „Teď je třeba nastartovat dlouhodobý ekonomický růst, růst potenciálu ekonomiky, lidí, kteří tady žijí. Prostředí, které tady máme. Nastartovat kreativní potenciál naší ekonomiky.“

Zvýšit vládní výdaje podle něj dokáže každý. „Ale nakopnout potenciál bude složitější. A to se třeba Polákům docela daří. Oni nezahazují talenty, zaměstnance, kteří tam chtějí žít a chtějí tam odvádět daně. A to se nám úplně nedaří. V rámci NERV nenavrhujeme žádnou specifickou českou cestu. Stačí se podívat jinam, třeba jak přistupují ke zdravotní prevenci v Rakousku.“

„Podívat se na kapitálový trh ve Švédsku. Podívat se na to, jak přistupují ke studentům na vysokých školách v Polsku. Převzít stavební normy z Německa. Prostě podívat se kolem nás, kde to funguje dobře. A tohle poskládat dohromady. Nečekám žádný zázrak, nebudeme přes noc Singapur, ale naše děti se budou mít mnohem lépe. Neboť jeden procentní bod růstu HDP navíc udělá během následujících 50 let neuvěřitelný rozdíl,“ konstatuje Stroukal.

Ekonom pak prozradil, že tuto středu NERV předložil vládě další souhrn opatření, která by mělo Česko přijmout. Naznačil také, že v následujících pěti letech zatím není podle něj třeba zavést v ČR euro.

„Nesoustřeďme se na krátkodobý růst. Náš problém není v krátkodobých příjmech nebo výdajích. Prošli jsme si silnými krizemi, pandemií, válkou, nárůstem cen energií a víme, že nás všechno něco stojí. Je to, jako když se člověku najednou rozbije pračka, myčka a ještě proteče od sousedů strop. Prostě se to všechno potkalo. Ale tohle se neděje každý rok,“ míní Stroukal.

„To, co řešíme dnes ve veřejných financích, je hlavně náš dlouhodobý problém. Česká ekonomika se dostala do situace domácnosti, která vydělává méně, než jaké má náklady na nájem a energie. Pokud se nepřestěhujeme do levnějšího nebo si nenajdeme druhou práci, budeme mít strukturální problém donekonečna,“ uzavírá ekonom.

Jak tedy zařídit, aby byla česká ekonomika konkurenceschopná? Jaké rezervy má naše hospodářství? A vyslyšela vláda dosavadní návrhy Národní ekonomické rady vlády? I o tom hovořil ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha v Rozstřelu.