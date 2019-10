Pobouřené odbory, shovívavá Finanční správa. Končí první certifikáty EET

To, že si podnikatelé včas neprodloužili certifikát, podle Podnikatelských odborů vůbec není jejich chyba. Může za to stát, který se o živnostníky dostatečně nestará a neupozorňuje je. „Pokud stát vymyslel a uvalil na podnikatele podmínku, musí se postarat o to, aby její plnění bylo možné a komfortní,“ tvrdil v tiskové zprávě šéf Podnikatelských odborů, Radomil Bábek.



„To, samozřejmě, ti gauneři z ANO a spol. neudělali,“ dodal. Stát podle něj jen vybírá peníze a náklady nechává na podnikatelích. Tvrdil také, že se vláda ani nepokusila EET technicky zajistit. Podle něj jsou členové jeho odborů situací pobouření.

Ohroženy pokutou jsou podle něj desítky tisíc živnostníků. Odbory také údajně zaznamenaly již několik případů, kdy podnikatel na konec platnosti zapomněl a dál platby evidoval na starý certifikát. Tajemnice Podnikatelských odborů Vanda Böhmová však jeho slova později mírnila. „Těžko říci, kolika podnikatelům reálně hrozí pokuta,“ uvedla na dotaz iDNES.cz.



Platnost prozatím vypršela zhruba u 4,5 tisíce certifikátů, v příštím měsíci se bude ukončení platnosti týkat 52 tisíc živnostníků. Finanční správa na blížící se konec platnosti poprvé upozorňovala koncem září.

Kolik podnikatelů na prodloužení zapomnělo prozatím není možné přesně určit. „Poplatník mohl přestat evidovat z úplně jiných důvodů, než je expirace certifikátu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Finanční správy Petr Habáň.



Živnostník mohl evidování ukončit v případě, pokud svou činnost ukončil, nebo pokud jde o sezónní práce. „Orientační celkové číslo bude k dispozici až v průběhu příštích měsíců, zhruba v březnu,“ doplnil Habáň. V tu dobu již bude ukončena platnost přibližně 160 tisíc certifikátů.

Za porušení půl milionu. Pokud je úmyslné

Pokuta za nezaslání údajů o evidované tržbě může dosáhnout až půl milionu korun. Finanční správa však nejspíš bude k živnostníkům, kteří si zapomněli obnovit certifikát, shovívavá.

Jejím cílem je totiž hlavně dopadnout ty, kteří se EET vyhýbají úmyslně. „Je tedy možné, že poplatníka, který podepisuje datové zprávy neplatným certifikátem, pracovník finanční správy osloví a na problém ho jenom upozorní,“ uvedl Habáň.



Pokud podnikatel datum expirace certifikátu „prošvihne“, nemůže ho již obnovit. Musí si zažádat o nový. Stejně jako u prodloužení tak může zdarma učinit ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále. Přenos certifikátu do aplikace EET nebo do pokladny je pak na živnostníkovi samotném.



Kromě toho mohou živnostníci na internetu také ověřit platnost svého certifikátu nebo využít možnosti upozornění na to, že se blíží její konec. „Upozorňovací e-maily jsou odesílány v pravidelných intervalech, a to dva měsíce, dva týdny a tři dny před vypršením jeho platnosti,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

První vlna EET začala v prosinci 2016, certifikáty si však podnikatelé nechávali vystavovat již od října. Jejich prostřednictvím Finanční správa identifikuje daňové poplatníky. Živnostníkovi stačí jeden, i pokud má více pokladen. Platnost certifikátu je tři roky.