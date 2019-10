1. Koho se třetí a čtvrtá vlna zapojení do EET týká?

Všech podnikatelů, kteří to ještě nedělají a prodávají za hotové. Obecně jde o podnikatele v dopravě, v­ zemědělství, svobodná povolání (jako je lékař, právník či architekt) a dále všichni řemeslníci a provozovatelé výrobní činnosti. EET se dotkne rovněž stánkařů a dalších provozovatelů stravovacích zařízení, kteří prodávají zboží s sebou, tedy nápoje do kelímku či pizzu do krabice, a dosud měli odklad.