Jejich práce může mít cenu lidského života. Draví ptáci odhánějí na letištích opeřence, aby je letadla nenasála do motoru při vzletu a přistání. Pracují na skládkách, hlídají rybníky nebo vinice před sklizní. Chrání i památky před holubím trusem. Skládku je kromě zápachu možné zdálky identifikovat podle hejn ptáků, kteří se nad ní vznášejí. Neměli by. Zákon vyžaduje, aby skládkaři zajistili odpad před únikem.

„Musíme činit opatření proti nadměrnému výskytu ptactva, roznášejí odpadky po okolí. Střílet je nemůžeme, můžeme to dělat dělobuchy. Po nějaké době to ovšem přestanou vnímat jako nebezpečí,“ říká vedoucí skládky v Úholičkách u Prahy Jaroslav Gráz. „V zimě se na skládce drží ptáci víc, jde jim o život, potřebují si obstarat potravu a nenechají se jen tak odehnat,“ dodává.

V Úholičkách si zvou sokolníky, ale protože je to drahé, tak jen jednou týdně. Kolem skládky se přirozeně vyskytují poštolky a káňata, ale ti nepředstavují pro racky nebo vrány nebezpečí.

Ptactvo pro hospodářskou činnost člověka představuje škodnou a draví ptáci tak slouží i v dalších oblastech. „Chrání plůdkové rybníky proti kormoránům – využívá se orel mořský a bělohlavý. Na vinice proti špačkům jsou sokoli. Dělal jsem také ochranu v kralupské rafinerii. Je tam teplo a to láká stovky holubů hlavně přes zimu. Vrstvy trusu pak zůstávají na ploše rafinerie,“ vysvětluje sokolník Petr Kolomazník, který chová a cvičí dravé ptáky k lovu a připravuje osvětové programy pro školy i předváděcí akce s dravci.

Podle Jiřího Nejedlého z Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty se proti holubům pomocí dravých ptáků v minulosti chránil i Pražský hrad.

Řada obcí a firem včetně zmíněné rafinerie však nechce zaměstnávat sokolníka na plný úvazek, a tak využívají levnější řešení – odchytové klece s jednosměrnými dvířky otvíratelnými dovnitř, kam se nasype hromada zrní. „Nikdy holuby nevychytáte všechny, přilétají noví a noví. Klece obden vybíráme a holuby používáme na žrádlo pro dravce,“ dodává Kolomazník.

Dravec, strážce letadel

Ochranu před ptactvem ve vzdušném prostoru musí ze zákona mít každé letiště, zajišťují ji různě. Sokolnictví se používá tam, kde má tradici – kromě Česka také v Anglii, Francii či arabských státech.

Letiště Praha zaměstnává šest sokolníků, každý má k dispozici dva dravce a jednoho loveckého psa. „Dravci jsou majetkem letiště, máme jich dvanáct. Každý dravec loví jinou kořist. Letiště používá jestřáby lesní, orly skalní, krahujce obecné, káňata Harrisova, sokoly stěhovavé a rarohy velké,“ vyjmenovává Jakub Kovářů, mluvčí Letiště Praha.

Dravec nemůže pracovat celý den, proto se využívají doplňkové metody, jako je zvukové plašení a střelné zbraně. Dravci se však dlouhodobě ukazují na plašení ptáků jako nejúčinnější.

Bez mezd pro sokolníky zaplatí ruzyňské letiště za takzvanou biologickou ochranu milion korun ročně. Nákup dravce vycvičeného pro lov přijde u těch menších, tedy sokolů a káňat, na 20 tisíc korun, orla v letošním roce letiště koupilo asi za 100 tisíc korun. Vedle jednodenních kuřat se dravci krmí městskými holuby, které si při ochraně letadel chytnou. Sokolník jim je ale musí oškubat a vyvrhnout – kvůli parazitům ve střevech, a aby si dravci zbytečně nezaneřádili kóje.

Podle Jakuba Kovářů se letadlo s ptákem občas střetne. Většinou jde o malé ptáky, kteří stroj neohrozí a posádka si toho nemusí vůbec všimnout. „Problém by nastal, pokud by se do motoru dostal větší druh ptáka – například husa, kterou nasály motory A-320 při slavném přistání na řece Hudson. Právě pro plašení těchto druhů ptáků máme na letišti sokolníky,“ dodává Kovářů.

Vedle ptáků jsou dnes pro letiště rizikem také drony, byť je v Česku jejich létání v perimetru až do pěti a půl kilometru od letiště zakázáno. „Riziko zranění rotorem je obrovské, parametry dronů jdou rychle dopředu. V ostrém provozu by bylo lovení dronů dravci neefektivní a nebezpečné,“ uvádí Kovářů.

„Viděl jsem nějaké video z Holandska, kde orel chytil dron, ale nechápu, že ho to neporanilo,“ kroutí hlavou Kolomazník. Pod videem v diskusi uživatelé uvádějí, že šlo o malý dron na hraní, jehož vrtule nejsou tak nebezpečné.