Chceme spravedlivé kompenzace, ale nelze se zavděčit všem, říká Schillerová

Poté, co se vládě nepodařilo ve Sněmovně vyjednat prodloužení nouzového stavu, bude zřejmě náročnou zkouškou i vyjednání schválení novely státního rozpočtu. „Oslovím všechny strany a jsem otevřená, ale nevěřím, že by to chtěla opozice podpořit,“ říká Schillerová s tím, že bude spoléhat především na hlasy KSČM.

Na co jste myslela ve čtvrtek večer před spaním, když Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav?

Šla jsem spát o půl jedné. Myslela jsem na uplynulý den a že nouzový stav skončí v pondělí. Je to obrovský hazard s lidskými životy. Přes pět let jsem ve vysoké politice nebo blízko ní. A poprvé v životě jsem si uvědomila, že rozumím tomu, když se zpolitizovalo EET, daňové zákony, byť mají třeba opodstatnění, ale včera jsem tomu poprvé nerozuměla. Jak mohou politici dát na misku vah lidské zdraví, kapacitu nemocnic a hodit přes palubu zdravotníky! Uváděla jsem renomované kapacity z oblasti zdravotnictví, které před ukončením nouzového stavu varovaly, aby se z celé republiky nestalo Chebsko, a přesto vyhrála politika. To ve mně rezonovalo.

A nelitujete toho, že jste vy a­ celá vláda neudělala nějaké ústupky, které opozice a také KSČM žádaly?

Byli jsme připraveni udělat ústupky, ale na některých už se pracuje. V tomto případě jsou to návrhy, nikoliv ústupky. KSČM chtěla řešit školství, na tom pracujeme. Ale my jsme tento návrh nebyli schopni vyřešit v požadovaném termínu. Kloktací testy na covid pro děti jsou dostupné až v nedávné době. Vláda rozhodla, aby se tomu věnoval Ústřední krizový štáb. A otevření středisek, jak komunisté chtěli, to nemůžeme udělat v době, kdy takovým dramatickým způsobem čísla stoupají. Riskovali bychom kapacitu nemocnic. To, co nám velmi pomáhá od jara zvládnout pandemickou situaci, je naše zdravotnictví, které je skvělé, a zvládá to zatím i kapacitně. Nemůžeme ho obětovat.

A co opozice?

Já jsem na všech jednáních s opozicí nebyla. Ale podmínky Trojbloku (ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pozn. red.) jsou z ekonomického hlediska naprosto nesplnitelné.

Jako třeba?

Odškodňovací zákon by stál stovky miliard. Náklady nelze vyčíslit. Zákon je neakceptovatelný a opozice se vlamuje do otevřených dveří. My jsme vyplatili na pomoci přes 200 miliard. Oni žádali prominutí všech odvodů. Dobře věděli, že to nelze ufinancovat. Pak padly návrhy, aby se připravil pandemický zákon, ale ten už jsme připravili a leží ve Sněmovně. Nemohou si dávat tuto podmínku a ­současně neprodloužit nouzový stav. Zrušíme nouzový stav a vytvoříme obrovský hazard, který může stát, nedej Bože, tisíce lidských životů a na pozadí toho budeme vytvářet pandemický zákon, to mi hlava nebere.

A druhý blok – Piráti a Starostové?

Četla jsem určité ekonomické návrhy, které mi poslal pan ministr Blatný. Psala jsem panu Michálkovi, že jsem ochotna se o nich bavit, protože na některých pracujeme. Ozval se mi po zhruba šesti hodinách poměrně velmi nezdvořilou SMS, kterou bych nechtěla ani interpretovat.

Vy tvrdíte, že požadavky byly za stovky miliard, ale třeba opozice požadovala rozšířit kompenzační bonus pro lidi bez provozovny a tak podobně.

Řada z ­těch věcí nebyla v kontextu, jak moc se toho platí, zase tolik. Na úplně novém kompenzačním bonusu teď pracujeme a přes víkend ho dotáhneme. Opozice dosáhla tím, že neprodloužila nouzový stav, i toho, že končí současný kompenzační bonus.

Jak to teď s kompenzacemi bude?

My máme připravený zákon – pokud projde – který zvýší částku od prvního února, rozšíří okruhy příjemců a řeší kompenzace pro kraje, města, obce a nebude navázán na nouzový stav.

A co ošetřovné? Neskončí s nouzovým stavem také?

To je zákon z dílny MPSV, ale ten se váže na uzavření škol. Takže ne.

Někteří hejtmani vyzvali vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Jak se k ­tomu stavíte?

Budeme s nimi jednat. Vyhlášení nouzového stavu by byla varianta, ale nesmí být protiústavní. To v ­tuto chvíli musí analyzovat týmy právníků ministerstva vnitra. Ale musíme se připravit na to, že od pondělí hrozí – pokud nebude nouzový stav – otevření obchodů, služeb, zrušení zákazu nočního vycházení atd. Ministerstvo zdravotnictví bude muset připravit celou řadu rozhodnutí a usnesení vlády podle zákona o zdraví, úkolem ministerstva obchodu a průmyslu bude i připravit řadu omezení, co budou muset nakupující splnit, jaké rozestupy dodržovat atd. Celý víkend na tom budeme pracovat a připravíme se na variantu, že nouzový stav končí.

A vy na ministerstvu financí máte už plán?

Pracuji na novele zákona o státním rozpočtu. Mám několik variant, které dám v pondělí na vládu. Souvisejí s tím, jak se situace bude vyvíjet a­ kolik peněz bude třeba na kompenzace. Musíme také dokončit zákon o kompenzačním bonusu. Vyslechnu hejtmany, protože ti budou mít finanční požadavky.

Tak samozřejmě, když na ně teď možná přejde dost odpovědnosti...

A hlavně spousta úkolů, které nesl doteď stát a také je financoval. Jsem připravena jejich požadavky vyslechnout. Je to všechno o penězích a zdůrazňuji, že musí projít novela o státním rozpočtu, nebo bude velký problém.

Jaký bude schodek státního rozpočtu?

V tuto chvíli mám tři varianty, ale určitě bude vyšší než schválený, který je 320 miliard. Zohlední se na příjmové straně daňový balíček, ale velkou neznámou je výdajová strana. Musíme zvažovat kompenzace, zda bude, nebo nebude nouzový stav.

Není odhad růstu ekonomiky dost optimistický i vzhledem k tomu, že kvůli konci nouzového stavu třeba Německo avizovalo, že budou velmi přísné kontroly na hranicích, a tak dále?

Náš odhad je 3,1 procenta HDP a­ včera Evropská komise řekla 3,2 procenta. Takže jsme dobří.

Spíš jsem myslela kvůli té chaotické situaci a zrušení nouzového stavu.

Kuriózně by to znamenalo otevření ekonomiky. Maloobchodní prodej a služby se otevřou, což by mohlo být pro ekonomiku přínosné, pokud to nebude znamenat zahlcení nemocnic.

Aby si lidé spíš neřekli, že už nikam raději nepůjdou...

Pokud by nouzový stav skončil, musíme nastavit velmi přísná opatření, co se týče pohybu po otevřených provozovnách.

Já se vrátím k těm novým kompenzacím, které jste s ministrem Havlíčkem představili, jak se bude počítat ta podmínka poklesu tržeb o 50 procent.

Dlouhodobě jsme kritizováni za to, že těch programů je moc. Vznikly v čase, kdy se ekonomika postupně uzavírala a vždy byl vytvořen nějaký program pro zasažený segment. Teď zachováme dva nosné programy, a to je kompenzační bonus pro OSVČ a Antivirus. Nákladové a tržbové programy jsme zvažovali od jara. To je ale velmi komplikované a těžké na prověřování. Těm, co berou kompenzační bonus, jej zvýšíme na tisícovku denně, a ti, co berou Antivirus, dostanou navíc na zaměstnance pět set korun. Pokud někdo propadne sítem a bude postižený touto situací, měl by nárok na 500 Kč denně. Může se stát, že nově dostane někdo méně, ale na druhou stranu tady byli lidé, kteří nedostali nic. Takže tento program bude více spravedlivý.

Hospodářská komora ovšem třeba kritizovala, že dnes majitel restaurace se dvěma zaměstnanci na venkově s nájmem 20 tisíc dostane stejně jako majitel malé restaurace, který v centru Prahy platí za nájem několikanásobně více. Připadá vám to spravedlivé?

Já vím, ale hospodářská komora také před dvěma měsíci vydala tiskovou zprávu, že se jim nelíbí roztříštěnost programů a chce nějaký plošný. Nemůžeme mít ale plošný program, který bude znamenat, že budeme ještě k tomu mít další programy. My hledáme maximální míru spravedlnosti. Takže teď komora mluví sama proti sobě. Nelze se zavděčit všem.

Proč ale neproplatíte aspoň nějaké náklady podnikatelům, kteří se už téměř rok drží nad vodou?

My jsme ale část nákladů proplatili. Hledali jsme způsob jejich určení a­ ten je velmi komplikovaný. Pokud půjdete po konkrétních nákladech, je to velmi složité.

Já se ještě vrátím k těm padesáti procentům. K jakému období se to bude počítat?

U sekundárně postižených podnikatelů bude stačit, když budou mít propad příjmů větší než 50 procent. Doteď to bylo 80 procent. Srovnávacím obdobím budou vždy tři po sobě jdoucí měsíce před bonusovým obdobím, ale za rok 2019, kdy ještě žádný covid nebyl. A pamatujeme samozřejmě i na podnikatele, kteří začali podnikat později, nebo měli v té době zavřeno třeba kvůli nemoci nebo byli na operaci. Ale počkejte si na detaily, které představíme po schválení vládou.

Budete se během nadcházejícího schvalování rozpočtu spoléhat zase na komunisty?

Oslovím všechny strany a jsem otevřená, ale nevěřím, že by novelu chtěla opozice podpořit. Oni jedou jen politiku navyšování výdajů. A podporu si sežeňte, kde chcete. Ale primárně budu jednat s komunisty, ti nám podpořili šest rozpočtů, a budu je žádat o ­podporu toho sedmého. Oslovím všechny, ale je půl roku do voleb a myslím, že nikdo z těch ostatních stran to nepodpoří. Ale na druhé straně říkám, pokud nebude novela zákona o státním rozpočtu, nemohou být další výdaje ze státního rozpočtu jako kompenzační bonus.

Mimochodem, co říkáte na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně volebního zákona?

Jsem velmi zklamaná. Leželo to tam tři roky a přišlo to v tu nejnešťastnější dobu. Musí se domluvit obě komory parlamentu na znění volebního zákona a ukazuje se, že to takto před volbami nebude jednoduché. Neumím si vůbec představit, pokud by nebyl volební zákon.

Budete kandidovat za hnutí ANO?

Tu otázku už jsem dostala několikrát. Neměli jsme čas se o tom bavit, protože řešíme tisíce jiných věcí. Ale odpovím tak, jak to zatím cítím. Pokud nabídku dostanu, tak ji z největší pravděpodobností přijmu.

Dostanou důchodci zase rouškovné, jak se o­ tom teď mezi lidmi mluví?

Nemám ráda slovo rouškovné. To je opravdu nepodařený název z dílny MPSV. V tuto chvíli k tomu mám velmi rezervovaný názor. My jsme vyplatili příspěvek pět tisíc korun třem milionům důchodců. Ti jsou naše velká priorita. Vyplatili jsme to proto, že životní náklady rostly důchodcům po vypuknutí pandemie prokazatelně více než zbytku domácností. V tuto chvíli ale taková čísla nemáme. Uvidíme v srpnu. Jako ministryně financí musím zohledit rozpočtové hledisko a k takovému návrhu, který populisticky vykřikla jedna moje vládní kolegyně (ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, pozn. red.), jsem velmi rezervovaná.