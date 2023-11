Vlastní byt v nedohlednu. Sedm důvodů, proč za něj Češi zaplatí majlant

Eurostat v říjnu zveřejnil data o tom, jak se v uplynulých čtrnácti letech změnila kupní cena nemovitostí v Evropě. Česká republika patří vedle Lotyšska, Litvy, Maďarska, Estonska nebo Islandu k zemím, kde nemovitosti zdražily nejvíc: od roku 2010 do srpna 2023 se u nás kupní cena nemovitostí zvýšila o 122 procent.

Think tank IDEA při CERGE-EI v březnové studii spočítal, že reálné ceny rezidenčních nemovitostí v České republice mezi lety 2013 až 2021 vyskočily o 63 procent.

Odborníci si dlouhodobě lámou hlavu nad tím, proč nemovitosti v České republice zdražují takovým tempem. Hledají důvody na straně poptávky i nabídky a snaží se společně s tvůrci hospodářských politik přijít s řešením, které by do budoucna kupní ceny alespoň částečně zredukovalo, anebo přibrzdilo tempo růstu. Zatím se to ale nedaří. Zde jsou hlavní důvody.