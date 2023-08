Český Krumlov, Olomouc a Žilina? Města plná zážitků na dosah vlakem i autobusem

Krásná příroda, působivé památky a zábava ve městech? Abyste si užili plnohodnotnou dovolenou, nemusíte nutně jezdit tisíce kilometrů. Stačí nasednout do žlutých vlaků nebo autobusů společnosti RegioJet, které vás dovezou do nejatraktivnějších českých a slovenských destinací. Pokud vás nenaplňuje lenošení u moře, jsou hory v kombinaci s městskou turistikou skvělou alternativou. Vysoké Tatry, Malá Fatra nebo Beskydy nabízejí zvlášť v parných letních dnech vítané osvěžení. V okolních městech na vás čeká spousta jedinečných zážitků. Stačí si vybrat.

Ideální základnou pro průzkum Vysokých a Nízkých Tater je Liptovský Mikuláš. Z Prahy do třicetitisícového města obklopeného horami jezdí přímá linka RegioJet, přičemž ceny jízdenek začínají na 299 korunách. Liptovský Mikuláš nabízí pozoruhodný mix dobrodružství a relaxace. Vydejte se na túru po horských hřebenech, navštivte jeden z největších akvaparků ve střední Evropě na Liptovské Maře s několika bazény, tobogány, gejzíry a dalšími atrakcemi, navštivte blízké termální lázně nebo se jen tak toulejte historickým centrem města s barokním kostelem a malebnými uličkami.

Liptovská Mara je rájem vodních sportů a výbornou lokalitou pro vycházky po březích přehradní nádrže. Za návštěvu rozhodně stojí také Demänovské jeskyně mezi Liptovským Mikulášem a Nízkými Tatrami, právem nejnavštěvovanější slovenská jeskyně. Zdejší průzračná jezírka a krasové útvary jsou jednoduše úchvatné.

Mix historie a moderní architektury

Necelých sto kilometrů od Liptovského Mikuláše leží Žilina. Osmdesátitisícové město nabízí všechno, co od aktivně strávené dovolené očekáváme. Kombinaci historie, moderní architektury, tradiční gastronomie i velkolepých přírodních scenerií. Projděte se po Mariánském náměstí v Žilině, obdivujete renesanční a barokní budovy, relaxujte v některé z místních kaváren a nezapomeňte ochutnat halušky i další tradiční slovenské pokrmy.

Prvotřídním zážitkem je návštěva gotického hradu Budatín s překrásným výhledem na řeku Váh. Nedaleko hradu se rozkládá rozlehlý Budatínský park: komplex o rozloze 32 hektarů se spoustou zeleně a jezerem je učiněnou oázou klidu. O kousek dál se pak nachází romantická zřícenina hradu Strečno, která se tyčí na vysoké skále nad řekou. Okolí Žiliny má co nabídnout i lidem vyhledávajícím aktivní dovolenou. Malá Fatra a Vrátná Dolina vybízejí k horským túrám, údolí řeky Váh zase k procházkám po malebných stezkách.

Chcete si před koncem letních prázdnin střihnout kratší dovolenou nebo jen prodloužený víkend? Pak jsou pro vás perfektní volbou česká města. Prahu a Brno už znáte jako své boty? Co takhle Ostrava, Zlín, Olomouc nebo Český Krumlov? Se žlutými linkami RegioJet jste v nich za chvíli. Památky, architektura, muzea, noční kluby, útulné kavárny a lokální kuchyně. Městský turismus je čím dál oblíbenějším způsobem, jak strávit několik dní volna.

Stodolní ulice nikdy nespí

Industriální šarm a bohatý kulturní život. To jsou hlavní důvody k návštěvě temperamentní Ostravy. Z Prahy do třistatisícového města vyráží několikrát denně přímá vlaková linka, jízdenku je možné pořídit od 249 korun. Povinnou zastávkou při návštěvě Ostravy je nepochybně oblast Dolní Vítkovice s monumentálními průmyslovými stavbami. Osobitá muzea a galerie vás vtáhnou do světa těžby uhlí. Nejlepší výhled na moravskou metropoli je ze 70 metrů vysoké Bolt Tower. V multifunkční aule Gong, jež vznikla vestavbou do plynojemu z roku 1924, se konají zajímavé koncerty. Památkově chráněný areál je každé léto dějištěm jednoho z největších českých hudebních festivalů Colours of Ostrava.

Dalším způsobem, jak nahlédnout do ostravské historie, je procházka Landek Parkem. Zdařilé expozice seznamují se životem horníků a technologií dolování. Jedním ze symbolů Ostravy je proslulá Stodolní ulice. Místo, které nikdy nespí, je centrem nočního života. Z množství barů, restaurací a klubů vám půjde hlava kolem. Pokud zatoužíte po výletu do přírody, vydejte se na túru do nedalekých Beskyd a vystoupejte na nejvyšší vrchol pohoří, Lysou horu.

Překvapivě mnoho zajímavostí nabízí Baťovo město Zlín. Žlutým autobusem z Brna tam jste za hodinu a půl, jízdenka se dá pořídit i za necelou stovku. Funkcionalistické budovy a inovativní design dělají z Baťovy čtvrti místo s neopakovatelnou atmosférou. Symbolem města je ikonický Baťův mrakodrap. Jsou z něj krásné výhledy na panorama Zlína a uvnitř se nachází moderní expozice odhalující historii a vývoj obuvnictví, jež moravské město proslavilo po celém světě.

Zoo Lešná je druhou nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v republice. V rozlehlém areálu jsou k vidění zvířata ze všech kontinentů, od aligátorů a klokanů přes jaguáry, klokany, mravenečníky až po nosorožce, tygry, lachtany a tučňáky. Celý den můžete strávit procházkami mezi exotickými květinami a vzácnými stromy ve zlínské botanické zahradě.

Hanácká metropole plná památek

A co takhle hanácká metropole Olomouc? Do půvabného historického města jezdí vlaky RegioJet z Prahy několikrát denně a ceny lístků začínají na 169 korunách. Olomouc je eldorádem pro milovníky památek a zároveň výchozím bodem pro poznávání rázovité Hané.

Barokní sloup Nejsvětější Trojice z 18. století, monumentální katedrála sv. Václava se 102 metrů vysokou novogotickou věží a největším zvonem na Moravě, mimořádně zachovalý Olomoucký hrad na Václavském pahorku nebo unikátní orloj na radnici, který od roku 1955 místo postav světců vyobrazuje běžné profese a výjevy ze života na Hané. To jsou hlavní atrakce, které byste při návštěvě Olomouce určitě neměli vynechat. Ale klikaté uličky krajského města toho nabízejí mnohem víc, například desítky barokních kašen.

Skutečným klenotem mezi českými městy je Český Krumlov, kam vás z Prahy pohodlně dopraví pravidelné autobusové spoje RegioJet. Jízdenky se dají pořídit už za 179 korun. Stačí jediný den strávený v jihočeském městě a pochopíte, proč si ho zamilovali turisté z celého světa. Procházky kouzelnými uličkami s barokními domy a renesančními paláci se nikdy neomrzí. Starobylá část města Latrán ukrývá tradiční řemeslné dílny a stylové kavárny.

Jako maják se nad Českým Krumlovem tyčí hrad a zámek ze 13. století. S rozlohou šest hektarů je druhým největším hradním a zámeckým komplexem hned po Pražském hradě.

Pohádkové panorama Českého Krumlova si nejlépe vychutnáte z paluby loďky při pohodové plavbě po Vltavě. Špičkovou galerií je Egon Schiele Art Centrum: nabízí přehlídku expresionistických obrazů, kreseb a grafik světoznámého rakouského malíře, který v rodišti své matky často pobýval a tvořil.