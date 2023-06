Muzea vonící párou: Ve výtopně Křimov najdete Prachárnu i Věžák

Muzea vonící párou Sledovat další díly na iDNES.tv

Křimov je dnes pozapomenutou zastávkou v Krušných horách na trati 137 mezi Chomutovem a Vejprty. Dřív tomu bylo jinak. Stanice Křimov byla významnou křižovatkou dvou tratí z Čech do Německa. Jezdily tudy dlouhé vlaky s hnědým uhlím do Saska.

Po druhé světové válce nastal v Křimově celkový útlum dopravy. Zaniklou trať z Křimova do Reitzenheinu jsme vám ukázali v seriálu Zaniklé tratě, dráhu z Vejprt do Chomutova jsme zase projeli se seriálem Na co zírá mašinfíra.

Výtopna v Křimově vznikla v roce 1872 pro potřeby Buštěhradské dráhy. Postupem času byla prodloužena z 19 na 28 metrů a zvětšena byla i správní budova, takzvaná kasárna. Kromě parních lokomotiv se v ní začaly objevovat i motorové vozy.

Koncem 70. let 20. století výtopna přestala sloužit svému účelu a začala chátrat. Správní budova dokonce v roce 1992 vyhořela, zřejmě úmyslně. O čtyři roky později si výtopnu pronajal spolek LOKO-MOTIV (později ji odkoupil) a celému areálu se začalo blýskat na lepší časy.

První provizorní opravy výtopny Křimov po pronájmu spolkem LOKO-MOTIV (říjen 1996)

Obnova vozidel a historické jízdy

Výtopna Křimov se stala domovem nejprve pro Hurvínka, motorový vůz M131.1513, se kterým členové spolku pořádají pravidelné akce. Během letošního léta to bude třeba už 11. ročník oblíbených cyklovlaků mezi Kláštercem nad Ohří a Vejprty. Unikátní soupis historických a nostalgických jízd po Česku můžete najít zde.

Koleje ve výtopně se postupně začaly zaplňovat dalšími exponáty. Přibyl jeden ze dvou dochovaných Věžáků řady M120.4, stroj M120.485 nebo třeba Singrovka M240.033. Některá vozidla už rekonstrukcí procházejí, jiná na ně pod střechou čekají.

Asi nejcennějším exponátem křimovského muzea je parní lokomotiva 414.407, zvaná Prachárna. Proč Prachárna? Byla totiž schopná spalovat i méně kvalitní uhlí z trutnovského revíru. I Prachárna čeká na svoje znovuzrození.

Parní lokomotiva 414.407 zvaná Prachárna čeká v Křimově na svoji obnovu.

Výtopna Křimov je obvykle přístupná během akcí spolku LOKO-MOTIV. Není ovšem problém se domluvit na individuální prohlídce. Místní specialitou je opékání buřtů na ohništi u kolejí, můžete si tu koupit také železniční suvenýry. Hodné děti pak mají šanci svézt se jedním z místních Puklíků, motorovou lokomotivou řady T211.

Členové spolku LOKO-MOTIV také postupně opravují vyhořelou správní budovu, během několika let by tam měla vzniknout expozice o Vejprtské dráze. Výtopna Křimov sice není standardním muzeem, ale když ji navštívíte, dozvíte se leccos zajímavého o železniční historii a restaurování drážních vozidel. Její návštěvu vřele doporučujeme!