Muzea vonící párou: Nádraží v Martinicích je raritou české železnice

Muzea vonící párou Sledovat další díly na iDNES.tv

Nádraží v Martinicích vzniklo už v roce 1870 jako součást Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB, Österreichische Nordwestbahn), konkrétně její tratě z Velkého Oseku do Trutnova-Poříčí. O 29 let později se k hlavní trati v Martinicích připojila ještě lokálka z Rokytnice nad Jizerou, bylo zvětšeno kolejiště a přistavěna staniční budova. Ostatně jízdu lokálkou z Rokytnice do Martinic můžete s námi virtuálně absolvovat zde.

Stanice se několikrát přejmenovávala, a to nepočítáme dvojjazyčné německo-české názvy. Její původní jméno bylo Jilemnice (Starkenbach), což se ovšem začalo plést po vybudování lokálky, která měla stanici přímo ve městě. V roce 1907 proto nádraží získalo jméno Jilemnice-Martinice (Starkenbach-Martinitz) a teprve v roce 1921 jen Martinice. Svoje současné pojmenování – Martinice v Krkonoších – má stanice od roku 1954.

V areálu se díky spolupráci místního železničního spolku a Správy železnic podařilo zachovat v provozu unikátní soustavu elektromechanického zabezpečení, která ještě před několika desítkami let ovládala českou železniční síť na lokálních tratích. Z Martinic se tak stal jakýsi živoucí skanzen.

V roce 2016 se areál stanice stal kulturní památkou. O tři roky později pak vznikla ve staniční budově muzejní expozice, která, stejně jako celá stanice, rozhodně stojí za zhlédnutí.

Do Martinic je ideální dojet vlakem, buď pravidelnými linkami Českých drah z Kolína, Trutnova a Jablonce nad Jizerou, nebo zvláštními historickými vlaky. Obvykle do Martinic jezdí turnovská Babička 310.0134, sem tam se ve stanici objeví Hurvínek M131.1. Pokud budete sledovat seznam nostalgických jízd na iDNES, určitě vám žádný historický vlak neujede.

Železniční nádraží Martinice v Krkonoších (červenec 2022)

Železniční muzeum vás seznámí se životem na dráze od přelomu 19. a 20. století až do současnosti. V několika místnostech máte šanci vyzkoušet si na vlastní kůži různé železničářské dovednosti. Přehodíte si výměnu či, jak říkají laici výhybku, označíte si kartonový lístek v kompostéru, oblečete si uniformu výpravčího nebo si vyzkoušíte, jak funguje elektromechanické zabezpečovací zařízení.

Mimochodem, věděli jste, že toto zařízení jako jediné není závislé na vnější dodávce elektrického proudu, takže funguje, i když jsou jinde potmě? Ano, elektřinu si vyrábí obsluha přístroje sama, stačí několikrát zatočit kličkou.

Několikrát do roka se podaří po domluvě se Správou železnic zorganizovat prohlídku do provozních prostor stanice. Uvidíte dopravní kancelář s pultem zabezpečení Siemens & Halske z roku 1946 a s průvodcem se budete moci vypravit také na jedno ze stavědel, abyste poznali, jak celá stanice funguje.

V Martinicích pochopíte jak funguje elektromechanické zabezpečovací zařízení

Pro ty, kteří by se na tuto speciální prohlídku pro velký zájem nedostali nebo nemají trpělivost čekat, je tu náš seriál. V reportáži uvidíte ze stanice Martinice v Krkonoších to nejzajímavější. Ukážeme vám, k čemu slouží kilometry drátů, které se táhnou podél kolejí. Vysvětlíme vám také, jaký je význam návěstidla, modrého čtverce postaveného nakoso.

Zkrátka v martinické stanici se nebudou nudit ani děti, ani dospělí. A pokud byste měli po návštěvě muzea ještě sílu, můžete si projít novou naučnou stezkou, která vás seznámí s dalšími zajímavostmi místního železničního provozu.