Muzea vonící párou: V Sudoměři najdete starosvětské nádraží i ráj drezín

Jízda po historické trati mezi Mladou Boleslaví a Mšenem je zážitkem sama o sobě. Pokud vystoupíte ve stanici Sudoměř ve stínu romantických pískovcových skal, vydejte se navštívit tamní železniční muzeum.

Největší pýchou spolku Zinopa, který muzeum provozuje, je kolekce sedmi unikátních drezín. Ve venkovní expozici najdete stroje motorové i šlapací. Asi nejvíce jich je od firmy Wohanka z Příbrami, jednu z nich jste mohli vidět v akci v pořadu Nostalgická železnice.

Čtyřmístnou Inspektorskou šlapací drezínu si ostatně můžete sami vyzkoušet. Muzeum má k dispozici zhruba dvousetmetrovou odpojenou kolej, takže se nemusíte bát, že byste během své jízdy potkali vlak.

Na venkovní ploše je vystavená také různá mechanizace, používaná na opravu a údržbu trati. Zjistíte, co je Mamatěj nebo Maderon, a poznáte i způsob, jakým se po trati kdysi přepravovaly kolejnice.

Lehký kolejový jeřáb pro traťové čety

Když zavítáte do vnitřní expozice ve staniční budově, rázem se ocitnete na začátku 20. století. Jako první si prohlédnete přednostovu kancelář se vším vybavením, které bylo na lokálních tratí zapotřebí.

V další místnosti uvidíte třeba jedinečnou záchrannou bednu pro případ železničního neštěstí. Pochází ze stanice Dolní Cetno na nedaleké zrušené dráze Skalsko–Chotětov. Té jsme před lety věnovali 12. díl seriálu Zaniklé tratě.

Největší výstavní sál patří ručnímu nářadí, které používaly traťové čety k údržbě dráhy. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet, jak těžké bylo přeříznout kolejnici nebo vyvrtat díru do pražce. A věřte, že lehké to rozhodně nebude, práce na železnici nikdy nebyla jednoduchá.

Ruční pila na kolejnice

Železniční muzeum Sudoměř u Mladé Boleslavi Otevírací doba:

květen–září, sobota a neděle, 9:00–17:00,

jindy po domluvě Vstupné dobrovolné Jízda šlapací drezínou, modelové kolejiště, exponáty na vyzkoušení Prodej suvenýrů, občerstvení Kontaktní informace na mbzs.net

Uvidíte také rozsáhlou sbírku drážních lamp, z nichž nejstarší pocházejí z konce 19. století. Neméně zajímavá je také kolekce kolejnic různých výrobců a různých dat výroby. Nejstarší pochází z Heřmanovy Hutě z roku 1864 (trať z Nýřan do Heřmanovy Hutě jsme projeli zde).

Prohlídku železničního muzea v Sudoměři si užijí nejen dospělí, ale i děti, které samozřejmě nejvíc potěší už zmiňovaná projížďka drezínou, určitě se neodtrhnou ani od malé modelové železnice.

Nejstylovější by bylo dostat se do železničního muzea vlakem. Bohužel Středočeský kraj dopravu na turisticky zajímavé trati 064 bojkotuje. Je otázkou, zda v roce 2023 osobní dopravu vůbec objedná. Do Sudoměře se dá naštěstí dojet aspoň autem, parkování u muzea je zdarma.

I přes dopravní komplikace návštěvu muzea v Sudoměři u Mladé Boleslavi vřele doporučujeme. Výlet můžete spojit třeba s návštěvou Kokořínska nebo pátráním po další zaniklé trati v regionu, tajemné Středničce.